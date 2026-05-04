Marcelino, un 'apagafuegos' que siempre termina haciendo historia en Villarreal

El técnico asturiano deja el club con varios registros históricos en el recuerdo y unos números que serán de difícil superación para cualquier sucesor

Marcelino García Toral será recordado como uno de los mejores entrenadores de la historia del Villarreal.Villarreal CF

El paso de Marcelino García Toral por Villarreal puede resumirse como la confirmación de un proyecto. La oficialidad de su adiós deja una sensación de agradecimiento implícita porque todos coinciden en que el asturiano ha hecho historia en La Cerámica y será recordado como uno de los grandes entrenadores de la historia del club.

Sus números hablan por sí solos y vienen a construir este discurso. Sus dos etapas en el club amarillo dejan una colección de registros que lo colocan directamente en lo más alto de la historia del banquillo amarillo.

El técnico con más partidos y con más porcentaje de triunfos

El dato más inmediato es también el más contundente. Marcelino cerrará su ciclo con 298 partidos oficiales dirigidos, convirtiéndose en el técnico con más encuentros en la historia del club, por delante de nombres ilustres que marcaron época.

Y no es solo una cuestión de volumen. También destaca en el rendimiento. En ese recorrido ha firmado 145 victorias, lo que le sitúa rozando el 50% de triunfos. El de Careñes ha ganado uno de cada dos partidos en el banquillo del Villarreal. La línea viene sostenida en el tiempo con dos etapas bien diferenciadas pero conectadas por una misma idea de competitividad constante.

Primera etapa de salvación y conversión

La primera 'era Marcelino' arrancó en uno de los momentos más delicados de la entidad. Temporada 2012/13, equipo en Segunda y obligación de volver cuanto antes. Marcelino llegó con el objetivo claro y lo cumplió. Ascenso inmediato y un punto de épica que siempre acompaña a los finales de curso apretados venciendo en la última jornada al Almería (1-0) en el antiguo El Madrigal.

A partir de ahí, el crecimiento fue acelerado. Clasificación para Europa en el primer año en Primera (2013/2014), repetición en la 2014/2015 y salto a la Champions en la 2015/2016.

En Copa del Rey, llevó al equipo a sus primeras semifinales, cayendo ante un Barça que acabaría levantando el triplete. En Europa firmó otra de esas campañas que elevan el listón del club: semifinales de Europa League, eliminando a rivales de peso y quedándose a un paso de la final tras aquella eliminatoria ante el Liverpool.

Ese primer ciclo dejó al Villarreal instalado en la élite y sentando unas bases competitivas que el propio Marcelino retomaría años después.

Un regreso de reconstrucción y éxito

Marcelino volvió al club en la temporada 2023/2024 con el equipo en una situación nuevamente comprometida que logró reconducir hasta asegurar la permanencia. A partir de ahí, otra vez crecimiento. En la 2024/2025 firmó el regreso a la Champions con un quinto puesto y 70 puntos, en una temporada que además dejó un récord ofensivo: 71 goles, la cifra más alta del club en Primera División.

Y en la 25/26 ha terminado de cerrar el círculo en términos de regularidad. Mejor primera vuelta de la historia del Villarreal, con 44 puntos en 19 jornadas, y un logro que hasta ahora se resistía: clasificar al equipo para la Champions de forma consecutiva.

Su único 'borrón'

El recorrido de su éxito no ha sido del todo perfecto. La Champions de esta temporada ha dejado un sabor muy amargo, con una eliminación a las primeras de cambio y sin apenas margen para la ilusión después de sumar un solo punto en ocho partidos. Las siete derrotas dejaron un poso de impotencia muy cruel en el club y probablemente pesaron a la hora de decidir no apostar más fuerte por el técnico en las negociaciones para su renovación.

En Copa del Rey, las eliminaciones prematuras ante rivales de menor entidad como Pontevedra y Racing de Santander dejaron también una sensación de proyecto incompleto.

Goleada en estadísticas

Incluso con la mala actuación en Champions y Copa del Rey, el peso de los números globales se impone. Marcelino no solo ha dirigido al equipo más que nadie, también ha ganado más que nadie y es el entrenador que más veces ha llevado al Villarreal a la Liga de Campeones.