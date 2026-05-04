El Villarreal de Champions, caja sorpresa: números para volver salvo en su año más negro

ESTADIO Deportivo analiza las cinco participaciones anteriores en la máxima competición continental del 'Submarino', poniendo el foco en la trayectoria en la competición doméstica para analizar las consecuencias reales de cada una de sus incursiones europeas

El Villarreal repetirá participación en la Champions League en la temporada 2026/2027. Será su sexta incursión en la máxima competición continental, confirmando así que el equipo amarillo ha terminado de construir una rutina europea que consolida el crecimiento paulatino de un proyecto.

Lo llamativo es que se trata de la primera ocasión que se clasifica por vez consecutiva, por lo que derriba una barrera que hasta ahora seguía muy vigente, la de la continuidad. Hasta ahora, cada aparición del Villarreal en Champions había sido casi un capítulo independiente. Irrupciones de mucho nivel, incluso históricas, pero sin hilo conductor.

ESTADIO Deportivo hace ahora balance de las cinco participaciones anteriores en Champions, poniendo especial valor en cómo le fue al equipo en la competición doméstica para analizar el impacto real de cada uno de sus paseos por las estrellas.

La 2005/2006, el año histórico de Pellegrini

La primera, la de la 2005/06, sigue siendo el gran referente histórico del equipo amarillo con unas semifinales de Champions en su debut, cayendo a las puertas de la final en una eliminatoria marcada para siempre en la memoria del club con aquel penalti fallado por Juan Román Riquelme contra el Arsenal. No hay que olvidar que aquel año lideró invicto su grupo en la primera fase y fue pasando uno a uno los obstáculos hasta que se quedó en las puertas de la final.

En las semifinales, el Villarreal había caído por la mínima en Highbury y disputó la vuelta en el feudo amarillo. Tras un emocionante partido, el 'Submarino' cayó eliminado fallando incluso un penalti en los últimos minutos de la eliminatoria.

Aquel equipo terminó la Liga en una meritoria séptima posición, suficiente entonces para asomar a Europa, pero lejos de los puestos altos.

Cuartos de final en la 2008/2009

El Villarreal volvió a escuchar el himno de la Champions League en la temporada 2008/2009 gracias a una temporada espectacular en Liga en la que consiguió el subcampeonato con 77 puntos sumados en su haber al finalizar la competición. En su segunda participación, el 'Submarino' construyó otro equipo competitivo, muy sólido, que alcanzó los cuartos de final y volvió a situarse entre los mejores del continente, aunque volvió a toparse con el Arsenal.

Los 'gunners' volvieron a erigirse en el verdugo de los amarillos y acabaron con las esperanzas en la competición. Un golazo de Marcos Senna desde 25 metros abría la eliminatoria en el partido de ida disputado en El Madrigal, pero Adebayor, de media chilena, se encargó de apagar la euforia amarilla ya en la segunda mitad del choque. El partido de vuelta acabó con un claro 3-0 a favor de los ingleses con goles de Walcott, Adebayor y Van Persie.

Aquella temporada doméstica sí tuvo un reflejo más potente. El equipo venía de haber sido segundo en Liga el curso anterior (2007/08), su mejor clasificación histórica, y esta vez se quedó en una quinta posición con 65 puntos.

El gran mazazo, en la 11/12

El contraste más duro se produjo en su tercera participación en Champions. Por primera vez, el 'Submarino' no firmó una Champions ilusionante. Compartió grupo con tres grandes de Europa: Bayern, Manchester City y Nápoles. Con tanta exigencia, los amarillos no fueron capaces de sumar un punto y fueron eliminados en la fase de grupos. Aquella campaña terminó con el descenso a Segunda División. El equipo quedó en la antepenúltima posición (18º) y confirmó su año más negro en lo que va de siglo.La Champions, en ese caso, fue más castigo que premio, evidenciando lo complicado que es sostener el doble escenario sin una estructura consolidada.

Una década después, retorno a lo grande

El siguiente gran capítulo europeo tardó en llegar, pero fue de los que dejaron huella. En la 2021/2022, el Villarreal volvió a rozar la final tras una Champions memorable, cayendo en semifinales ante el Liverpool. Comandados por Unai Emery, los vigentes campeones de la Europa League se quedaron de nuevo a las puertas de la final de París. Tras una primera parte histórica ante el Liverpool en La Cerámica, el Villarreal rozó la gesta y su afición soñó como nunca antes.

Los groguets visionaron el milagro ante el Liverpool en la semifinal tras marcharse de Anfield con un 2-0 en contra. En el partido de vuelta, La Cerámica se vistió de gala para llevar en volandas a los suyos y en unos primeros 45 minutos para la eternidad, lograron igualar la contienda. Finalmente, el sueño se marchitó en la segunda parte, cuando los amarillos acusaron el cansancio y las bajas, y terminaron cayendo por 2-3.

Aquella campaña en Liga fue más discreta con una séptima posición que obligó a regresar a Europa por otras vías. La constante histórica del club ha sido siempre competir muy bien fuera, pero sin trasladarlo a la regularidad doméstica.

Descalabro en Champions y año histórico en Liga

Este curso 2025/2026 ha sido, en cambio, un ejemplo de todo lo contrario. En Europa, el rendimiento ha sido paupérrimo con un solo punto y siete derrotas en la fase de grupos. Un golpe muy duro. Sin embargo, en Liga, el equipo ha respondido con suma autoridad. Tercero a falta de cuatro jornadas, con margen sobre sus perseguidores y con la sensación de haber construido una base sólida. Esa es la gran novedad.Este Villarreal de Marcelino no solo ha conseguido volver a la Champions sino que lo ha hecho asegurando su presencia a falta de cuatro jornadas para el final. Ya no es el equipo que aparece, compite y desaparece, es un proyecto que empieza a sostenerse definitivamente en la élite.

Los protagonistas en Liga de Campeones

Los números históricos en la máxima competición continental ayudan a poner en valor ese crecimiento. En total, el Villarreal ha disputado más de medio centenar de partidos en Champions y ha tenido nombres propios muy marcados.

El jugador con más partidos es Marcos Senna, actual embajador del club, que disputó un total de 27 partidos en Liga de Campeones. También destacan futbolistas como Bruno Soriano (16), uno de los jugadores con más presencias europeas del club, símbolo de continuidad y liderazgo en diferentes etapas. También aparecen en esa lista nombres como Gonzalo Rodríguez (24), Dani Parejo (19), Diego López (17) o Pedraza (15), reflejos de las distintas generaciones que han vivido varias de estas aventuras continentales.

En el apartado goleador, el protagonismo se reparte entre distintas épocas. Danjuma es el máximo artillero en la Champions con seis goles. Por detrás aparecen otro históricos como Giuseppe Rossi con cinco tantos.