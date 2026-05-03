La polémica por las entradas con el Levante queda eclipsada por dos grandes ovaciones

El derbi valenciano estuvo marcado por la buena sintonía entre aficiones e instituciones; la parroquia groguet comenzó a brindar ovaciones de homenaje a Marcelino antes de que anuncie su marcha

El derbi valenciano entre el Villarreal y el Levante dejó mucho más que un 5-1 y una clasificación para Champions del cuadro amarillo. Resultó verdaderamente significativo el ambiente que se vivió alrededor del partido tras una previa en la que hubo cierta polémica que no tuvo mayor recorrido y que acabó convertida en un ejemplo de convivencia en la grada y que se terminó enfriando a base de ovaciones.

La polémica de las entradas visitantes, olvidada

El malestar previo vino de una parte de la afición granota que mostró su malestar por el reparto de entradas -el Villarreal solo pudo ceder 600 localidades de La Cerámica a la afición visitante-, una queja que circuló durante las horas previas al encuentro y que amenazaba con enturbiar el ambiente. Sin embargo, la controversia no fue a mayores y el Levante dio por buena la explicación del club amarillo, que matizó que solo podía ofrecer ese máximo de localidades, como en el resto de partidos, por las limitaciones de aforo a consecuencia de las obras de remodelación, desmarcándose de un trato diferencial.

De hecho, si algo definió el derbi en La Cerámica fue la sintonía entre aficiones. Los cerca de 600 seguidores del Levante desplazados a Vila-Real no solo convivieron sin incidentes con la hinchada local sino que fueron protagonistas de uno de los momentos más significativos de la tarde gracias a la ovación que recibieron cuando el estadio anunció su presencia. Un gesto, el de la afición amarilla, que resume bien la bonita relación entre ambos clubes y que marcó el tono de todo lo que vino después.

Una conexión que no es casual

La buena sintonía entre estas aficiones viene de lejos. Se ha construido con el tiempo y con gestos como el que se vivió en la previa, cuando la Agrupación de Peñas del Villarreal ejerció de anfitriona con la Delegación de Peñas del Levante en el tradicional acto de hermanamiento. Este encuentro volvió a poner en valor ese vínculo entre dos aficiones que entienden el fútbol desde el respeto.

En paralelo, también hubo gestos desde el palco. Fernando Roig y la directiva amarilla recibieron a la expedición levantinista encabezada por su presidente, Pablo Sánchez, en un ambiente de cordialidad que refleja la excelente relación institucional entre ambos clubes. Un detalle cerámico como obsequio y una fotografía conjunta vino a reforzar esa imagen de cercanía que se ha ido consolidando en los últimos años.

Marcelino, muy ovacionado en la previa

En clave puramente futbolística, la jornada tuvo como protagonista claro a Marcelino García Toral. El todavía técnico del Villarreal, en un momento especialmente sensible por su probable marcha, fue recibido con otra sonora y llamativa ovación por parte de la afición groguet cuando su nombre sonó por megafonía.

El reconocimiento no pasó desapercibido y añadió un punto más de emotividad al duelo puesto que el objetivo está cumplido y el anuncio de su adiós no debería tardar en producirse, aunque todavía tendrá dos partidos más en casa para despedirse formalmente de su afición.

Una tarde de fiesta

La 'fan zone' de las inmediaciones de La Cerámica volvió a ser uno de los puntos de encuentro para las familias groguets, con actividades para los más pequeños y un ambiente festivo que ayudó a calentar motores en la previa del partido. Tal y como quiso destacar el club, se realizaron talleres, juegos, fútbol en pequeño formato y hubo también espacio para la solidaridad, con la presencia de asociaciones que aprovecharon la jornada para dar visibilidad a su labor.

Además, los prolegómenos dejaron otro momento especial con el homenaje a los campeones del Trofeo Villarreal CF de pilota valenciana. Puchol II, Javi y Carlos recibieron el reconocimiento del estadio tras su reciente triunfo, en un guiño a la tradición y a las raíces deportivas de la Comunitat Valenciana.

Además, la peña Sant Pasqual, que celebra su 25 aniversario, también tuvo su reconocimiento, saltando al césped junto al once inicial de Marcelino en una de esas imágenes que conectan a la afición con el equipo.