Las cuentas de España para certificar ya su plaza extra de Champions: Betis, Getafe, Celta, Osasuna y Athletic, pendientes

Los resultados de la última jornada han consolidado a LaLiga en la segunda plaza del ranking, aunque la Bundesliga tiene en su mano darle la vuelta esta próxima semana. Las probabilidades, en cualquier caso, son mucho mayores para nuestro país, que lo tendría casi resuelto con una final de Champions entre Atlético de Madrid y PSG

Con seis puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores con 15 por disputarse, el Real Betis tiene en su mano acabar la temporada en la quinta posición en LaLiga. Significaría obtener un sexto billete continental consecutivo y Manuel Pellegrini ha dejado claro por activa y por pasiva que con ello se cerraría el curso de forma exitosa, más allá de la dura eliminación ante el Sporting de Braga que poco a poco se ha ido digiriendo. Pero, obviamente, lo que convertiría la campaña en histórica sería volver a ganarse un sitio en la Champions 21 años después.

Esto último no depende del conjunto verdiblanco. Pero los resultados de la última jornada europea lo acercan bastante, pues el empate del Atlético de Madrid ante el Arsenal y el triunfo del Rayo Vallecano frente al Estrasburgo, unidos a las derrotas de Bayern Múnich y Friburgo, han permitido que la diferencia de España con respecto a Alemania en la pelea por la segunda plaza extra de Champions que asigna la UEFA se amplíe de 0.191 a 0.566 puntos. Una importante ventaja, pero no aún suficiente.

Las probabilidades de España para ganar la plaza extra de Champions

La próxima semana, no obstante, puede quedar ya asegurado que sean cinco los equipos españoles presentes el próximo curso en la máxima competición continental. De hecho, LaLiga es clara favorita, como reflejan los distintos portales especializados. Así, según las predicciones de @LaLigaEnDirecto, las probabilidades de que España quede segunda en este ranking, por detrás de Inglaterra, son del 78,5%, correspondiendo el 21,5% a Alemania

Así funciona el coeficiente del ranking: el beneficio de Alemania

Dichas opciones son rebajadas por los cálculos de Football Meets Data hasta el 69,2%, concediendo un 30,8% a la Bundesliga. En este sentido, cabe recordar que cada victoria suma 2 puntos de coeficiente y los empates otorgan 1, independientemente de la competición. Pero luego se dividen entre los equipos participantes. Por ello, los clubes alemanes tienen en su mano sumar más que los españoles, pues en su caso se reparte entre siete, mientras que en el caso de LaLiga fueron ocho los conjuntos que tomaron parte en los distintos torneos continentales.

Así, cada triunfo español suma en realidad 0.250 puntos (0,125 el empate). Para Alemania, en cambio, vencer significa aportar 0.285 puntos a su coeficiente. Por ello, si Bayern y Friburgo ganan en sus respectivas vueltas y tanto Atlético como Rayo caen derrotados los germanos conseguirían darle la vuelta a la tortilla por poco, al sumar 0.570. Es la única posibilidad que tienen para auparse este próximo jueves a la segunda posición.

Los bonus, otro factor a tener en cuenta

Dichos resultados nada tienen que ver con que finalmente acaben clasificándose unos u otros, aunque este dato es sin duda también muy relevante. No solo porque permitiría seguir sumando en unas hipotéticas finales, sino porque existen unos bonus que en este caso sí diferencian por competición. Así, llegar a la fina de la Champions supone ganar 1,5 puntos extra (divididos también entre los participantes del país), mientras que la Europa League concede 1 punto y la Conference League 0,5.

Todo puede quedar resuelto el miércoles

En el caso de España, son varias las combinaciones que podrían asegurar la plaza extra de Champions esta próxima semana. La más clara de ellas sería una final de Champions entre Atlético de Madrid y PSG, siempre y cuando ambos no eliminen a Arsenal y Bayern en los penaltis, como apunta Mundo Deportivo. En ese caso, aún quedaría una oportunidad extra el jueves, dependiendo de los resultados de Friburgo y Rayo Vallecano.

Las opciones del Real Betis de acabar quinto

Mientras tanto, en el Real Betis afronta las cinco últimas jornadas de LaLiga con sus deberes prácticamente hechos. Después de siete jornadas consecutivas sin vencer en LaLiga, el cuadro helipolitano se levantó del mazazo europeo con una victoria de peso ante el Girona en Montilivi (2-3) y cerró la semana de su particular resurrección con un empate en La Cartuja frente al Real Madrid. Cuatro puntos de seis posibles que le han consolidado en la quinta plaza, con seis puntos de ventaja sobre Getafe y Celta de Vigo. O lo que es lo mismo, un 90,03% de posibilidades de acabar quinto.

Más equipos en la pelea con un octavo billete europeo en juego

Aunque no son los verdiblancos los únicos pendientes de todas estas cuentas. En estos momentos el Getafe, sexto, iría a la Conference League y el Celta de Vigo, séptimo, se quedaría sin nada. Pero si España logra ese billete extra serían ocho los equipos españoles en Europa en la 26/27, con lo que los celestes también tendrían ese premio. Además, eso metería de nuevo en la pelea a Osasuna y Athletic, con 42 puntos y 41 puntos respectivamente, a solo dos y tres unidades de la séptima plaza, pues entre medias queda una Real Sociedad (43) que tiene asegurado en cualquier caso su pase a la Europa League como campeón de la Copa del Rey. Aún podría ser nueve los españoles con pasaporte continental, además, si el Rayo Vallecano levanta la Conference League y no acaba entre los siete primeros, pues el ganador competirá el próximo curso en la segunda competición europea.