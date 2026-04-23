Pellegrini, su mensaje para la Feria y el valor de su trabajo en el Betis: "Solo lo hacen Barcelona, Real Madrid y Atlético"

El técnico verdiblanco insistió en que la temporada puede ser "muy buena" si logran acabar en la quinta posición de LaLiga, más allá del tropiezo en la Europa League. Para el 'Ingeniero', estar seis años consecutivos en Europa sería algo histórico

El Real Betis consiguió romper ante el Girona una racha de siete jornadas consecutivas sin vencer en LaLiga, la peor con Manuel Pellegrini al frente, y de paso, espantar el pesimismo que se había instalado en buena parte de la afición tras la eliminación de la Europa League ante el Sporting de Braga. Dicha herida tardará en cicatrizar, como ya aseguró el técnico chileno, que este jueves, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Real Madrid, ha vuelto a sacar pecho por su trabajo al frente del conjunto verdiblanco.

El 'Ingeniero' ya recordó días atrás que el cuadro de las trece barras nunca había llegado a unos cuartos de final de la segunda competición continental e insistió en que la temporada puede ser un éxito si se logra un nuevo billete europeo, algo que tienen casi amarrado. Un discurso muy claro en el que volvió a profundizar.

"Personalmente nunca he creído que lo que tengo que decir es para callar bocas. Trato de tener una opinión criteriosa. Dije una realidad, nos fuimos de una competición en unos cuartos a los que nunca habíamos llegado, con una derrota tremendamente dolorosa, pero el fútbol te da revancha. El gran mérito de este plantel es estar quintos, así que ahora tenemos que rematar el año tratando de tener un logro positivo, que sería volver a Europa", destacó.

Un logro histórico más allá de la posible Champions

Obviamente, todos cruzan los dedos para que esa quinta plaza sirva para jugar la Champions, pero eso no depende del Real Betis y sí de lo que hagan los equipos españoles que siguen vivos en competiciones europeas (Atlético de Madrid y Rayo Vallecano), ante la pujanza de los alemanes Bayern Múnich y Friburgo.

"Consideraría un gran logro volver a salir en quinto lugar, independientemente de la competición en la que juguemos. Estar en Europa seis años seguidos solo lo hace Barcelona, Real Madrid y Atlético, ningún otro club lo hace. El Betis nunca lo ha hecho en su historia. Me parecería una muy buena temporada, independientemente de los traspiés puntuales", insistió el preparador bético.

Tras la victoria ante el Girona, el colchón con respecto al sexto clasificado es ahora de cinco puntos, por lo que Pellegrini no esconde que tienen el objetivo al alcance de su mano. "Más cerca sí, porque queda un partido menos y ampliamos la ventaja, pero segura no. Todos los rivales tendrán la ilusión de poder llegar más arriba. Tenemos que demostrarlo en estos partidos que nos quedan, tenemos que intentar asegurar lo que hemos logrado hasta el momento", advirtió pese a todo.

No duda del apoyo de la afición ante el Real Madrid

Por otro lado, el técnico chileno se mostró convencido de que la afición responderá como siempre ante el Real Madrid, pese al enfado que generó la eliminación de la Europa League, lo que provocó un duro comunicado del grupo Gol Sur 1907. "Yo creo que tanto en la hinchada como en los jugadores fue parecido. Están dolidos por cómo fue la derrota y tienen todo su derecho de expresar su frustración. Pero ya vivimos otros tropiezos en anteriores temporadas y siempre han estado en el partido siguiente para apoyar al equipo. Estoy seguro de aquí así va a ser esta vez también, hasta el último minuto", afirmó.

Vía libre para acudir a la Feria de Abril: "Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer"

Por último, Pellegrini desveló que ha dado rienda suelta a sus jugadores para que pueda acudir a la Feria de Abril tras el encuentro de mañana, una vez que este año no se ha producido la visita institucional del club "Después del partido, ya jugamos el otro fin de semana el domingo, así que van a tener el fin de semana libre. Ya que cada uno haga lo más conveniente independientemente del resultado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y a donde ir", sentenció.