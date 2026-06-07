Un importante recorte para la 'marea verde' de aficionados durante la temporada 26/27

El Estadio Martínez Valero, donde se registró la tercera mayor afluencia de hinchas heliopolitanos el curso pasado y la máxima en un partido de LaLiga 25/26, reducirá seguramente el sector visitante a menos de la mitad de su aforo para atender la lista de espera de los nuevos socios del Elche

El Elche CF, primer anfitrión del Real Betis durante la temporada 25/26, planea reducir a menos de la mitad el sector visitante de su graderío, situado entre el anillo del Fondo Norte y el anillo superior de Tribuna. El objetivo, ganar espacio para más socios, ya que la lista de espera tras el ascenso a Primera división se incrementó y, como poco, se mantendrá tras la confirmación de que los franjiverdes siguen en la elite del fútbol español. Una mala noticia para los heliopolitanos, pues fue en el Martínez Valero donde movilizaron a su tercera 'marea verde' en lo que a magnitud se refiere, primera de LaLiga.

Las cifras de los mayores desplazamientos de hinchas béticos la pasada campaña

Aunque no siempre trascienden cifras oficiales, el desplazamiento de aficionados béticos a Elche para la primera jornada de LaLiga recién finalizada superó las 1.500 personas. Al no ser un encuentro de Alto Riesgo, pudieron venderse entradas en taquilla y acceder a las mismas cualquier seguidor local o visitante. En total, con algo más de 27.000 socios, sobraban 4.388 localidades para hinchas foráneos y no abonados. Desde la entidad alicantina se informó de que se agotó el cupo existente en la citada grada visitante.

La ingente 'marea verde' superó a los que viajaron a Palma de Mallorca con ocasión de la jornada 24ª, consolidándose como la mayor en el torneo regular y sólo por debajo de los 2.500 béticos que asistieron al duelo de la Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río y los algo más de 1.700 que estuvieron en 'A Pedreira' para la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga, si bien es cierto que no todos pudieron entrar o, al menos, presenciar el encuentro íntegro.

Las razones del Elche para 'cortar' la masiva afluencia de béticos

En esta ocasión, no será por el 'miedo escénico' que evidenciaron los clubes catalanes, que prefirieron perder dinero a ver sus graderíos llenos de hinchas verdiblancos, sino por una cuestión monetaria y un gesto hacia sus aficionados. Y es que, según 'Cope Elche', solamente el Real Betis y los vecinos Valencia CF y UD Levante llenaron el anfiteatro reservado para los visitantes, con un aforo de 1.500 asientos, por lo que la idea es aprovechar las obras de remodelación de este verano del Martínez Valero para dejar esa zona acotada en 700 plazas, aprovechando otras tantas (tras la adecuación se perderían algunas) para atender la lista de espera, bastante superior, y dar nuevas altas.

La entidad franjiverde renovará por completo los asientos del anillo inferior de su estadio, mientras que en los Fondos y en Preferencia se incorporará el mismo modelo instalado en Tribuna, dentro de una actuación que también incluirá la mejora y adecuación de la estructura de soporte. Unas obras que se vieron paralizadas este domingo, aparte de por el fin de semana, debido a una redada policial con más de 200 agentes en un amplio dispositivo contra las falsificaciones con apoyo de la Europol, la Interpol y la Oficina Europea Antifraude con motivo del inminente Mundial 2026.