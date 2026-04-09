Enérgico comunicado del Real Betis para protestar ante la UEFA por el trato recibido en Braga: "Lamentable y peligroso"

El club verdiblanco ha dado un tirón de orejas a algunos aficionados visitantes que intentaron acceder al Estadio Municipal de Braga con objetos pirotécnicos, pero deja claro que esto "no es excusa para para tener retenidas a más de 1.700 personas durante una hora y media en unas condiciones lamentables y altamente peligrosas"

El Real Betis ha elevado la voz para denunciar "la situación de inseguridad y el perjuicio" sufridos por los cerca de 2.000 aficionados verdiblancos en los accesos al Estadio Municipal de Braga el pasado miércoles, durante el choque de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Los hinchas visitantes con más suerte entraron al campo con la primera mitad ya bastante avanzada, mientras los peor parados llegaron a sus asientos al borde del descanso.

Para colmo, se encontraron con los grifos arrancados en los baños del estadio para que ni siquiera tuviesen agua para beber y antes de poder salir tuvieron que aguantar ser retenidos durante una hora. Ante tan indignante situación, difundida a través de las redes sociales, el club ha emitido un comunicado en el que expresa su enérgica protesta y anuncia que ha elevado un protesta formal por escrito ante la UEFA y el SC Braga.

Comunicado del Real Betis para protestar por el mal trato a sus aficionados en Braga

"El Real Betis Balompié condena rotundamente la situación vivida ayer por sus aficionados en el acceso al Estadio Municipal de Braga para la celebración del partido de cuartos de final de la UEFA Europa League. El dispositivo organizado por el club local y la Policía Nacional portuguesa fue a todas luces insuficiente para facilitar la entrada de más de 1.700 aficionados a la zona visitante del estadio".

Estas deficiencias provocaron que se viviera un escenario peligroso de inseguridad para los béticos y un grave perjuicio para un buen número de ellos, que entraron al estadio superado el minuto 25 de juego", ha arrancado el comunicado publicado por el club heliopolitano, que deja claro que la afición fue madrugadora a pesar de la inacción organizadora.

"La marcha organizada para trasladar a los aficionados desde el punto de encuentro al estadio no estaba fijada por las autoridades portuguesas con la antelación suficiente para realizar los cacheos ordenadamente y facilitar la entrada de los béticos, por lo que se generó un grave colapso", ha lamentado el Betis.

"Además, la decisión de aglomerar a los béticos en unas escaleras habiendo zonas mucho más amplias donde coordinar el orden de entrada puso en riesgo su seguridad. A ello se unió un número insuficiente de efectivos para realizar los cacheos y el paso de los tornos. En el caso de las aficionadas béticas fue aún más lento el proceso al no haber suficiente personal de seguridad femenino", ha proseguido.

Queja formal ante la UEFA y el SC Braga, con tirón de orejas a los béticos incívicos

Ante esta situación, el Real Betis ha confirmado que trasladó su protesta a los responsables de UEFA el mismo miércoles, durante el partido, y que las autoridades "ratificaron las deficiencias del dispositivo". No obstante, ha asegurado que reiterará su enfado en "una queja formal y por escrito que enviarán tanto a la UEFA como al club local". Con ambos y con las policías de ambos países confía en mantener "una máxima cooperación" de cara al duelo de vuelta del próximo jueves 16, en La Cartuja de Sevilla.

"A la falta de organización del acceso a la zona visitante se unió la lamentable actitud de algunos aficionados béticos que pretendieron acceder al estadio con elementos pirotécnicos. El Real Betis condena rotundamente la actitud de estos pocos aficionados que también contribuyeron al daño sufrido por el conjunto de los béticos desplazados", ha espetado la entidad en una nota no exenta de autocrítica. No obstante, justifica que este hecho "no es excusa para tener retenidas a más de 1.700 personas durante una hora y media en unas condiciones lamentables y altamente peligrosas".