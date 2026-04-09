La Caldera de La Cartuja ya toma temperatura: en busca del récord ante el Sporting de Braga

Casi 40.000 socios han activado su carnet para la vuelta del próximo jueves en los cuartos de final de la Europa League, dándose todas las circunstancias para una entrada que podría ser de nuevo histórica, acercándose al lleno absoluto

"Hay que estar a la altura de cómo va a estar La Cartuja". Así se expresaba Álvaro Fidalgo tras el empate a uno cosechado en la ida de los cuartos de final de la Europa League frente al Sporting de Braga. El Real Betis estuvo arropado en Portugal por 2.000 aficionados, elevando a posteriori una queja ante la UEFA por la 'encerrona' de la que fueron objeto, y todos en el seno del club verdiblanco dan por hecho que su fiel infantería no fallará tampoco en el choque de vuelta del próximo jueves, donde se espera un espectacular ambiente en las gradas del recinto hispalense.

De momento, son más de 39.500 socios los que han activado su carnet en el periodo abierto por el club para ello, el cual finalizó el pasado martes, antes de conocerse un resultado que mantiene la eliminatoria en vilo y que a buen seguro hará que sean muchísimos más los que pretendan acudir a una cita que arrancará a las 21:00 horas. Como muestra, lo sucedido en octavos frente al Panathinaikos, cuando fueron más de 35.000 los abonados que pasaron por taquilla para alentar a los de Pellegrini tras el 1-0 de la ida, si bien finalmente se registró una entrada de 60.207 espectadores.

Los abonados aún pueden adquirir entradas al mismo precio y disponen de promociones

De partida, el dato una vez concluido el citado proceso ya es superior. Pero, además, los socios verdiblancos aún tiene la posibilidad de adquirir una entrada al mismo precio de activación siempre que haya disponibilidad. Esto eso, 15 euros en Gol Norte y Gol Sur y 20 euros en Fondo y Preferencia, si bien ahora hay que sumarle a dichas cantidades los gastos de gestión, que ascienden a 4,5 euros.

Además, por el mismo precio podrán hacerse también con otras cuatro localidades para acompañantes, siempre que se adhieran a esta promoción realizando la compra de forma conjunta y no por separado. Para ello, los abonados interesados deben acceder a la taquilla online, elegir asiento e introducir su ID - PIN seguido de las letras ABO. Al margen de ello, cabe recordar que la venta con selección de asiento ya está abierta para el público en general, mientras que los socios 'Soy Bético' también disponen de las mismas ventajas en lo que a precios se refiere.

El récord lo marca El Gran Derbi

Desde el mismo momento en el que acabó el partido en tierras portuguesas, desde el Real Betis agradecieron el apoyo recibido en Braga y pusieron en marcha la maquinaria para buscar un nuevo récord: "Nuestro más preciado patrimonio. Los que no fallan. ¡Que La Cartuja vibre igual la semana que viene!".

Actualmente, el listón está fijado en los 67.447 espectadores que acudieron a El Gran Derbi frente al Sevilla FC del pasado mes de marzo, rebasando la marca alcanzada poco antes en el duelo de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, con 66.810 asistentes. Ahora, el reto es acercarse a los casi 70.000 aficionados que tienen cabida en La Cartuja, donde está asegurada además la presencia de 3.385 seguidores rivales, que es la cantidad de entradas que se viene cediendo a los equipos contrarios en esrta ilusionante Europa League.