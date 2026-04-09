Álvaro Fidalgo y la conjura europea del Betis: "Hay que estar a la altura de cómo va a estar La Cartuja"

El nuevo internacional mexicano regresó al once de Manuel Pellegrini ante el Sporting de Braga y cree que el apoyo de la afición puede ser clave en la vuelta para acceder a las semifinales de la Europa League, aunque advierte de que "fácil no va a ser"

El Real Betis se trajo un valioso empate a uno de su visita al Sporting de Braga en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Europa League. Tras verse superados en el juego durante muchas fases del choque por un equipo luso alegre pero sin mordiente, el gol de 'Cucho' Hernández tras el penalti provocado por Abde, con amago de discusión entre ambos por ver quién lo lanzaba, hizo justicia a los merecimientos de un conjunto verdiblanco que ahora debe confirmar en la vuelta su teórico favoritismo.

Vuelta al once tras varios partidos suplente

De inicio, el 'Ingeniero' puso en liza un once con muchas novedades, entre ellas la presencia de Álvaro Fidalgo. Mucho había sorprendido que el nuevo internacional mexicano pasase de indiscutible en sus primeros partidos como verdiblanco a un tener un rol secundario en los últimos choques. Pero en tierras lusas, el 'Maguito' volvió a ser titular después de tres partidos sin apenas participación, aunque no ofreció su mejor versión.

Tras partir de inicio en seis jornada consecutivas en LaLiga, con gol incluido en el derbi ante el Sevilla FC, el centrocampista nacido en Oviedo se quedó sin minutos en los dos últimos choques contra el Athletic y el Espanyol, como ya hiciera en la ida de octavos de la Europa League ante el Panathinaikos, disputando poco menos de media hora en la vuelta.

La vuelta ante el Panathinaikos como espejo

En Braga, sin embargo, el ex del América tuvo de nuevo la oportunidad, pero su trabajo y sus pases con sentido no le dieron para convertirse en un referente en la zona ancha. Pese a ello, tras el choque, como todos en la expedición bética, celebraba el empate aunque con prudencia, advirtiendo de que no será sencillo doblegar en la vuelta a un equipo luso que mostró sus credenciales mediante un estilo atrevido.

"Tenemos el apoyo de la gente, pero fácil no va a ser, una eliminatoria de cuartos de final nunca lo es", señaló en Canal Sur Radio, recordando que en la anterior ronda lo tenían más difícil al tener que remontar y lo consiguieron a lo grande, con un inapelable 4-0. "Contra el Panathinaikos teníamos claro lo que teníamos que hacer en la vuelta tras perder allí 1-0 y lo hicimos", añadió.

Se espera una gran entrada en La Cartuja

Como en aquel duelo ante el conjunto griego, el respaldo de la afición se antoja fundamental para seguir rompiendo techos de cristal y acceder por vez primera en la historia verdiblanca a unas semifinales de la segunda competición continental, dándose por hecho que la respuesta será masiva el próximo jueves.

"Tenemos que estar a la altura de lo que la gente espera y de cómo va a estar La Cartuja", sentenció Fidalgo, que augura una gran entrada en el recinto hispalense, rondando con toda seguridad los 60.000 erspectadores.