Elogios a Álvaro Fidalgo que tiene más cerca uno de sus objetivos: jugar el Mundial

Javier Aguirre, seleccionador de México, tuvo buenas palabras para el centrocampista del Real Betis que hizo su debut con el combinado de Norteamérica en un partido amistoso contra Portugal. El bético tendrá otra oportunidad de jugar en los próximos días frente a Bélgica

Álvaro Fidalgo ha cumplido uno de sus objetivos que no era otro que debutar con la selección nacional de México. Nacido en Asturias pero naturalizado mexicano después de los cinco años que ha vivido en el país de Norteamérica, el centrocampista del Real Betis tiene más cerca que nunca el hacer realidad uno de sus sueños: jugar un Mundial. A tenor de las palabras de Javier Aguirre, entrenador de México, Álvaro Fidalgo apunta a ser un fijo en la lista para la Copa del Mundo.

Álvaro Fidalgo disputa 60 minutos en su debut con México

Álvaro Fidalgo disputó un total de 60 minutos en el partido que México jugó contra Portugal y que acabó con empate a cero. El centrocampista del Real Betis debutó con la selección de Norteamérica y su actuación fue satisfactoria para Javier Aguirre, su entrenador, que no dudó en elogiarlo, destacando todas las cualidades del asturiano. "Tuvo la personalidad para pedir la pelota, él hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón, yo creo que Álvaro Fidalgo se integró rápidamente, lo dije el otro día, es uno más de este grupo y sí, sí me gustó, me gustó".

Por si había quedado alguna duda, Javier Aguirre afirmó que con Álvaro Fidalgo y otros jugadores, México ha cumplido el objetivo. "Evidentemente necesitábamos ver más jugadores, Ledesma, Gutiérrez. Gente que no había estado con nosotros o que no habían venido. Entonces bueno, esto dentro de lo planeado se cumplió el objetivo, sí".

Álvaro Fidalgo volverá a tener la oportunidad de jugar con México en los próximos días ya que el equipo entrenado por Javier Aguirre va a disputar otro amistoso contra Bélgica.

Álvaro Fidalgo tiene más cerca que nunca jugar el Mundial 2026

Con esta situación, Álvaro Fidalgo, futbolista del Real Betis, tiene más cerca que nunca uno de sus objetivos: jugar el Mundial 2026 con México.

El centrocampista se ha convertido en un mexicano más después de cinco años viviendo en ese país y jugando en el club más importante América. Su trayectoria y su nivel de juego motivaron a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ha mover ficha por el futbolista que rápidamente aceptó la propuesta a sabiendas que no iba a tener hueco en España.

Álvaro Fidalgo ha contado con algunos detractores que son partidarios de no convocar a nacionalizados con México, pero él está centrado en lo suyo y hace oídos sordos a esas críticas. A tenor de las palabras de Javier Aguirre, el actual seleccionador, Álvaro Fidalgo es de su total confianza y estará, salvo problema de última hora, en la lista de convocados para el Mundial 2026 que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá.