Álvaro Fidalgo genera debate: de las críticas de Sinha a los elogios de Hugo Sánchez y Guti al fichaje del Real Betis

El más que posible debut del 'Maguito' con la selección de México, después de completar su proceso de nacionalización y entrar en su primera convocatoria, mueve opiniones enfrentadas en su país de adopción

En México no se habla de otra cosa que no sea Álvaro Fidalgo. El flamante fichaje invernal del Real Betis está en boca de todos en su país de adopción, después de aterrizar el lunes en la capital azteca entre una enorme expectación de aficionados, a los que el mediocentro correspondió con fotos o autógrafos, y de medios de comunicación, a quienes el asturiano nacionalizado emplazó para atenderles en el marco que decida la selección dirigida por Javi Aguirre.

La titularidad del 'Maguito' en los amistosos contra Portugal y Bélgica, a debate

Es la primera convocatoria de Fidalgo con México y justo llega en el año de Mundial. Este hecho ya venía generando un fuerte debate. Ahora, una vez confirmada su presencia, en el país norteamericano están convencidos de que el 'Maguito', como le apodan por su brillo en el Club América, llega para ser uno de los titulares indiscutibles en las alineaciones de Aguirre. Empezando por estos dos amistosos.

El seleccionador estuvo hace poco viéndole en directo en un Getafe - Betis y le prefiere por delante de Obed Vargas (Atlético de Madrid), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) o Marcel Ruiz (Deportivo Toluca). No todo el mundo lo entiende. Mientras Hugo Sánchez o Guti aplauden esta decisión; Sinha, exfutbolista y actual director deportivo del Toluca, la critica abiertamente.

"Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera… Hoy siento orgullo por este llamado y por todo el trabajo de años que hay detrás. También, mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana", expresaba hace unos días el propio Fidalgo en redes sociales, tras el anuncio de su primera convocatoria con México.

El legendario Hugo Sanchez se deshace en elogios hacia Álvaro Fidalgo

"Álvaro Fidalgo. Sí, ese es el nombre que está en la mira de Javier Aguirre. O eso es lo que suponemos, porque Gilberto Mora está con molestias en el pubis y eso está haciendo dudar a Javier y a Rafa Márquez. ¿Qué sucede? Que hay otros jugadores que pueden jugar en esa posición como Obed Vargas, Marcel Ruiz, o Carlos Rodríguez, que está en Cruz Azul está haciendo muy buena labor y muy buen trabajo".

"La decisión es difícil, pero Álvaro Fidalgo es un jugador muy completo y organiza muy bien el juego. Ya lo vimos cómo organizaba al América y Javier (Aguirre) quería tener jugadores como él en la selección, ya que siempre son necesarios. No quisiera ponerme en el lugar de Javier para tomar esta decisión tan difícil; pero obviamente Álvaro está mostrando liderazgo, experiencia, madurez y, sobre todo, un excelente estado de forma. Por eso se lo llevaron a España y está organizando muy bien a su equipo, el Betis. Así que, Javier, está en tus manos; pero yo lo veo lo veo bien", ha opinado en ESPN México el cinco veces ganador del Trofeo 'Pichichi'.

Sinha: "Álvaro Fidalgo puede aportar, pero para mí Marcel Ruiz aportaría más"

"Si Álvaro Fidalgo encuentra el nivel que vimos en América, creo que sí te puede aportar. Si estuviera Marcel, para mí aportaría mucho más. Pero bueno, son opiniones, son formas distintas de ver el futbol y no soy quién para juzgar. Creo que es un gran futbolista y por algo se lo llevaron al Betis".

"Pero bueno, Marcel, Charly Rodríguez, Vargas... son jugadores que más o menos están en esa posición y que te pueden dar mucho. Sobre todo, uno que ha visto a Marcel todos los días, el crecimiento que ha tenido... Pero bueno, son opiniones y gustos", dijo Antonio Naelson 'Sinha', exfutbolista y director deportivo del CD Toluca en declaraciones a FOX Sports México.

Guti, que le conoció en la cantera del Real Madrid, aplaude el acierto de Javier Aguirre y Manu Fajardo

Otro que ha opinado sobre el estreno de Fidalgo con la selección azteca ha sido José María Gutiérrez 'Guti', quien conoce bien al centrocampista del Betis de su paso por las categorías inferiores del Real Madrid. El que fuera técnico de la cantera marengue estuvo en México DF para participar en un acto promocional del derbi madrileño del pasado domingo y fue preguntado por este debate nacional.

"A Álvaro Fidalgo le conozco mucho de su etapa en la cantera del Real Madrid. Estuvo mucho tiempo ahí. Es verdad que luego se vino a México y triunfó en el América. Era un paso importante para él poder volver a Europa, y más a un equipo como el Betis, que está jugando en la UEFA Europa League", opinó Guti, quien consideró un acierto la llamada de Javier Aguirre a un jugador que no tiene sitio en la selección española y elogió también el movimiento de Manu Fajardo en el pasado mercado de enero: "Es un buen fichaje del Betis".