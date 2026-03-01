Un ex del Sevilla FC agita México con su encendida defensa de Álvaro Fidalgo, flamante fichaje del Real Betis

Miguel Layún defiende con tajantes argumentos por qué Fidalgo debe jugar en México: "¿Y Zidane", se pregunta el exjugador sevillista mientras elogia las capacidades del 'Maguito'

Precisamente en un día como hoy, que se juega El Gran Derbi entre el Real Betis y el Sevilla FC se habla mucho de la pasión genuina con la que se vive el fútbol en la capital de Andalucía. No obstante, si hay un lugar que se compare en intensidad o incluso la supere, sin duda ése sitio está en México. Lo saben de buena tinta los dos clubes hispalenses. En la liga azteca juegan Sergio Canales, Lucas Ocampos, Diego Lainez, Óliver Torres, el 'Tecatito' Corona y hasta hace unos meses también lo hacía Sergio Ramos. En Heliópolis contaron durante siete años con el histórico capitán del 'Tri' Andrés Guardado y en Nervión militó durante seis meses otra leyenda mexicana como Miguel Layún.

Miguel Layún se posiciona tajantemente a favor de Álvaro Fidalgo

Precisamente Layún, que jugó en el Sevilla FC en la segunda mitad de la temporada 2016/2017 en calidad de cedido por parte del Oporto, ha agitado la opinión pública de México en las últimas horas por su encendida defensa de la figura como seleccionable de Álvaro Fidalgo, flamante refuerzo del Real Betis en el pasado mercado invernal de transferencias tras ser fichado del Club América. Con las Águilas brilló tanto, que el asturiano, apodado allá 'El Maguito', acabó adquiriendo la doble nacionalidad y ha formalizado todos los trámites de cara a poder ser convocado por Javier Aguirre.

"¿Álvaro Fidalgo al Tri? Sí, sí, sin duda, que vaya", ha afirmado con total rotundidad Layún, quien vistió la camiseta de México en 72 ocasiones y no entiende el debate abierto a raiz de las opinión crítica de un sector que no ve bien que un español defienda al combinado azteca. "Bueno, ¿y Zidane? ¿De dónde es Zidane? ¡De Argelia! Entonces, ¿por qué a Zidane lo alabamos en Francia y en México no podemos tener el placer de tener a un naturalizado que nos dé lo que no tenemos?".

"¿Qué otra selección te puedo decir? Portugal… A ver, ¿cuántas selecciones europeas no están llenas de marroquíes?, por ejemplo", siguió argumentando Layún para reforzar su tajante afirmación a la pregunta acerca de si Javier Aguirre debe llamar al jugador del Betis. "Sin duda, debe ir", volvió a remarcar. El debate viene generado a raiz de la noticia en este país de que Álvaro Fidalgo ya cuenta con el 'One Time Switch' (cambio de asociación ante la FIFA) y opta a debutar en marzo.

Al jugar en Europa sólo puede ser convocado en fechas FIFA y por todo ello no pudo optar a ir en el amistoso del pasado febrero. El próximo 28 de marzo, México recibe a Portugal en el Estadio Azteca y el día 31 se enfrentará a Bélgica en Estados Unidos en dos nuevos encuentros de preparación de cara al Mundial 2026 que arrancará el 11 de junio con el país azteca como coorganizador, junto al propio EE.UU. y a Canadá.