"A mi amigo Álvaro Valles le deseo que haga un gran partido, pero que el derbi lo gane el Sevilla"

"A mi amigo le deparo toda la suerte del mundo, la verdad. Al final, a mi gente cercana le deseo siempre lo mejor", dice el canterano sevillista José Campaña de cara al derbi de este domingo y la acutación de su amigo Álvaro Valles, con el que coincidió en Las Palmas

Con motivo de su entrevista con ESTADIO Deportivo, el canterano sevillista José Gómez Campaña, actual jugador de la AD Ceuta, se ha referido también al Gran Derbi de este domingo en el Estadio de La Cartuja entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club. Un encuentro para el que tiene un deseo muy claro, aunque en cierta manera tiene, también, el corazón ligeramente dividido.

Y es que en el vestuario verdiblanco tiene a un gran amigo, el cancerbero Álvaro Valles, con el que coincidió en Las Palmas y al que ha ido a ver jugar en La Cartuja en más de una ocasión durante los meses que Campaña ha estado sin equipo. Sin embargo, José Campaña lo tiene claro para este domingo.

José Gómez Campaña, canterano sevillista y amigo del bético Álvaro Valles

"A mi amigo le deparo toda la suerte del mundo, la verdad. Al final, a mi gente cercana le deseo siempre lo mejor. Que haga un grandísimo partido, pero que al final, como siempre pienso todos los fines de semana con el Sevilla, que termine ganando los tres puntos", dice José Gómez Campaña, quien espera que el equipo de Nervión vuelva a la senda de los éxitos deportivos cuanto antes: "Ojalá después de este fin de semana, como escuché al capitán, a Gudelj, que llevaba cuatro partidos sin perder y este último que han conseguido la victoria en un campo tan complicado como el de Getafe. Que sigan con la misma racha y qué mejor manera que seguirla ganando en un derbi".

Campaña, como sevillista que es, lo tiene claro: un derbi no es un partido cualquiera: "Más que nada por darle esa alegría a los sevillistas, que yo creo que se la merecen. Darle una alegría al equipo, al club y a la ciudad. Pero sobre todo que disfruten del partido. Que disfruten de lo que es un derbi, que todo el mundo sabe lo que es un derbi y lo bonito que es cuando se disfruta de verdad".

Y es que José Gómez Campaña es un sevillista confeso, como siempre ha dejado claro a lo largo de su ya extensa carrera. Aunque tuvo que salir muy joven de Nervión, en busca de esos minutos que se le privaban en la capital hispalense, el de Sevilla Este ha seguido siempre muy de cerca al equipo de sus amores hasta el punto de haber podido retornar en más de una ocasión en los últimos años, la última de ellas, este pasado verano, aunque sin suerte para él.