La angustiosa odisea de Adán y Munir para huir de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán

El exportero del Real Betis y el exdelantero del Sevilla FC comparten equipo, el Esteghlal iraní. Mientras el madrileño ha conseguido subir a uno de los últimos vuelos, el hispano-marroquí se encontró con el espacio áreo cerrado y está intentando escapar por carretera

En la capital de Andalucía, por suerte, este domingo se habla de pasión por los colores y de la más desatada afición al fútbol. Los debates son felizmente banales en estas horas previas a la disputa de El Gran Derbi entre el Real Betis y el Sevilla FC. El encuentro es de vital importancia para los objetivos de ambos conjuntos, aunque eso de 'vital' no es más que una metáfora. Lo que realmente es algo de vida o muerte es la situación que se vive en Irán con los bombardeos de Estados Unidos e Israel para asesinar al líder supremo Alí Hoseiné Jameini. La enorme tensión bélica ha pillado en la zona al que fuera portero verdiblanco Antonio Adán y al exdelantero blanquirrojo Munir El Haddadi.

A primera hora de la mañana de este domingo, Israel y Estados Unidos lanzaron nuevos ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informan las principales agencias de noticias.

Antonio Adán consiguió tomar el último vuelo antes del cierre del espacio aéreo de Irán

Adán, que milita en el Esteghlal iraní y también fue jugador de Real Madrid o Atlético de Madrid, entre otros, respira por fin aliviado después de horas de bastante angustia. El cancerbero aterrizó este pasado sábado en Madrid después de lograr montarse "en uno de los últimos vuelos que salieron de Teherán" antes del cierre del espacio aéreo de Irán debido a los bombardeos. El de Mejorada del Campo ha relatado que el conflicto le pilló justo cuando estaba "saliendo" del país, por lo que pudo llegar a la capital de España y reunirse con su inquieta familia.

Según ha narrado él mismo en Radio Nacional de España (RNE), el país se encontraba ya "en una situación tensa" tras las protestas del mes de enero que exigían un cambio político, pero todo transcurría "dentro de la normalidad" pese a la latente amenaza de ataques por parte de Estados Unidos o Israel.

"Bueno, es verdad que siempre ha habido noticias sobre posibles ataques durante estos meses. Y es cierto que el otro día nos dijeron: puede ser que estas próximas 48 horas sean un poco decisivas. Finalmente ha sido hoy cuando ha comenzado todo el conflicto", señaló Adán con un palpable nerviosismo.

Los bombardeos impidieron salir de Irán a Munir El Haddadi, quien está intentando escapar por carretera

Mientras el portero español pudo abandonar Irán, no corrió la misma fortuna su compañero en el Esteghlal, el atacante hispano-marroquí Munir El Haddadi, exjugador de Sevilla, Barça, Getafe, Alavés, Leganés o Las Palmas. Tampoco lo logró Iván Sánchez, jugador del Sepahan y ex del Real Valladolid. A sus llegadas al aeropuerto de Teherán se encontraron ya con el espacio aéreo cerrado y se han visto obligados a intentar huir por carretera.

"A ellos no les ha dado tiempo a salir. Yo tenía el vuelo a las 6:30 con destino a Turquía y ellos iban a Dubái a las 9 y ya no han podido salir. Han tenido que salir por carretera. Es verdad que no he podido hablar más con ellos porque la comunicación e internet son de mala calidad".

"No me he podido comunicar con ellos pero sí sabemos, con la información que tenemos ahora, que el viaje va a ser largo, porque son muchas horas hasta la frontera, pero parece ser que es seguro", añadió Adán, quien intuye que esto es el final de la aventura: "No hemos podido hablar con el club porque las comunicaciones no existen. Entendemos que todavía no podemos volver y, en estas condiciones, yo creo que la idea es no volver".