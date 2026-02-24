Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación en Francia

El futbolista Achraf Hakimi afronta uno de los momentos más delicados de su carrera tras confirmarse que deberá comparecer ante un tribunal por la denuncia presentada en 2023

El futbolista hispano-marroquí Achraf Hakimi, actual jugador del Paris Saint-Germain, será juzgado por un presunto delito de violación tras la denuncia interpuesta por una joven en febrero de 2023. La decisión ha sido adoptada por la jueza instructora, que considera que existen elementos suficientes para que el caso sea examinado en un tribunal penal de la región parisina.

Con esta resolución se cierra la fase de instrucción y se abre el camino hacia la vista oral, cuya fecha aún está pendiente de fijarse.

La postura del jugador: “La verdad saldrá a la luz”

Hakimi reaccionó públicamente a través de sus redes sociales, donde manifestó que una acusación de esta naturaleza basta actualmente para que se ordene un juicio, incluso cuando, según él, los hechos han sido negados desde el primer momento. El internacional marroquí aseguró que afronta el proceso con serenidad y confianza en que el procedimiento judicial permitirá esclarecer lo sucedido.

Formado en la cantera del Real Madrid, el lateral ha desarrollado una destacada trayectoria profesional, con pasos por el Borussia Dortmund y el Inter de Milán antes de recalar en París en 2021. En el PSG ejerce además como uno de los capitanes del vestuario.

Los hechos denunciados

Según la versión presentada por la denunciante, ambos se habrían conocido a través de Instagram a comienzos de 2023. Posteriormente, el 25 de febrero de ese año, la joven acudió al domicilio del futbolista en Boulogne-Billancourt, desplazándose en un vehículo solicitado por el propio jugador.

La mujer, que entonces tenía 24 años, relató ante la policía que se produjeron tocamientos no consentidos y actos de penetración pese a su oposición. Según su declaración, logró apartarlo y pidió ayuda a una amiga que acudió a recogerla. Inicialmente acudió a comisaría para informar de lo ocurrido y, más adelante, el caso derivó en la apertura formal de diligencias.

En marzo de 2023, Hakimi fue imputado y quedó en libertad bajo control judicial, con la prohibición de contactar con la denunciante mientras avanzaban las investigaciones.

La defensa cuestiona la acusación

La abogada del futbolista, Fanny Colin, ha sostenido públicamente que la acusación se apoya exclusivamente en el testimonio de la joven y ha criticado que, según su versión, esta no habría accedido a determinadas pruebas médicas ni periciales. La defensa mantiene que no existió acto de penetración y que los contactos fueron consentidos.

Por su parte, la representación legal de la denunciante ha rechazado cualquier intento de desacreditar a su clienta y ha señalado la dificultad que conllevan este tipo de procesos cuando involucran a figuras públicas de gran notoriedad.

Impacto deportivo e institucional

El entrenador del PSG, Luis Enrique, evitó pronunciarse sobre si el procedimiento judicial afectará al rol del jugador dentro del equipo, limitándose a señalar que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a los tribunales.

Mientras tanto, el futbolista continúa ejerciendo su profesión a la espera del juicio. La decisión judicial no implica una condena, sino la consideración de que existen indicios suficientes para que el caso sea evaluado en sede judicial.

El proceso, que ha generado amplio debate mediático, marcará un nuevo capítulo en la carrera de uno de los defensas más reconocidos del fútbol europeo actual.