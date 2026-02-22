Endrick, jugador cedido en el Olympique de Lyon: "Los jóvenes que creen que la fama solo trae cosas positivas se equivocan"

El joven futbolista ha hablado de su lado más personal, destacando su celebración, el apodo que tiene en el equipo francés, además de lo que ha cambiado en su vida en general desde que es jugador profesional. Por otro lado, el delantero ha valorado los consejos que le trasladaron Camavinga y Mbappé antes de marcharse a Francia

Endrick está siendo uno de los principales atractivos en la Ligue 1. Desde su llegada al Olympique de Lyon en el mercado de fichajes de invierno, el jugador de 19 años está destacando especialmente, donde ha firmado hasta la fecha cinco goles en seis partidos. Tras ello, el delantero ha querido hablar de cómo está llevando la fama a su temprana edad, siendo futbolista profesional y habiendo pasado por equipos como el Real Madrid. Por otro lado, el ex de Palmeiras ha desvelado el apodo que tiene en el equipo francés y los consejos que ha recibido de Mbappé y Camavinga.

Endrick y el sueño de la Champions League

En este sentido, Endrick ha concedido una entrevista a Telefoot, donde ha hablado del sueño de ganar la Champions League y los consejos que ha recibido de los de jugadores del Real Madrid antes de firmar por el Olympique de Lyon: "Espero algún día reunirme con Kylian y Vini para ganar la Champions League y muchos otros títulos. Kylian y Camavinga me dijeron que la Ligue 1 era una buena liga y muy competitiva. Me recomendaron encarecidamente que fichara por el Lyon, porque es un gran equipo. Les agradezco sus buenos consejos". De esta manera, cabe recordar que el el brasileño se fue cedido del conjunto blanco el pasado mes por su poco protagonismo con Xabi Alonso, donde tan solo disputó un partido en LaLiga EA Sports, otro en Copa del Rey y otro en la Copa de Europa.

Además, Endrick ha repasado cómo está siendo su adaptación al Olympique de Lyon y su primera experiencia en Francia, tras su paso hasta la fecha por Palmeiras y el Real Madrid: "No esperaba que me fuera tan bien. ¡Pero Dios es grande, sabes! Estaba destinado a estar aquí. Espero hacer grandes cosas en Lyon y, si Dios quiere, jugar a nivel internacional para ayudar a Brasil". El brasileño fue sancionado con tarjeta roja por su acción ante el Nantes, por lo que fue baja en el choque contra el Niza, pero todo apunta a que el jugador cedido por el conjunto blanco volverá a vestirse de corto esta noche para el partido frente al Estrasburgo.

El lado más personal de Endrick

Por otra parte, Endrick reveló sus emociones con su celebración desveló que en el vestuario del Olympique de Lyon le han puesto el apodo de 'Matador': "Me imagino en una película de acción. Me encanta la adrenalina y siento la necesidad de desatar toda mi ira. Me impulsa a ser aún más agresivo frente a la portería. Puedes ponerme el apodo que quieras. Ya veremos en los próximos días si elijo ese apodo."

Por último, Endrick quiso hablar de la fama y cómo la está llevando a sus 19 años, siendo uno de los principales temas en personas que se hacen famosas a una temprada edad: "Es difícil. Los jóvenes que creen que la fama solo trae cosas positivas se equivocan. Para mí, es una de las peores cosas que pueden existir. Espero que un día pueda disfrutar de mi vida en paz".