Pablo Longoria negocia su salida del Olympique de Marsella en plena tormenta interna

La continuidad de Pablo Longoria al frente del Olympique de Marsella pende de un hilo en medio de la mayor crisis institucional de los últimos años

El Olympique de Marsella atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Lo que parecía una temporada con objetivos ambiciosos ha terminado derivando en una tormenta institucional que amenaza con desmantelar el proyecto construido en los últimos años. La posible salida de su presidente, Pablo Longoria, es solo la punta del iceberg de una crisis que combina resultados deportivos irregulares, tensiones internas y decisiones estratégicas controvertidas.

La entidad francesa, histórica y de enorme peso en el fútbol europeo, se encuentra en una encrucijada. A pesar de ocupar la cuarta posición en la Ligue 1 tras 22 jornadas —con 40 puntos fruto de 12 victorias, 4 empates y 6 derrotas— el ambiente en los despachos dista mucho de la estabilidad que reflejan los números.

La salida de De Zerbi y el efecto dominó

El primer gran terremoto llegó con la marcha del entrenador Roberto De Zerbi, cuya salida abrió una grieta profunda en el seno del club. A ello se sumó la dimisión —posteriormente reconsiderada— del director deportivo Mehdi Benatia, figura clave en la estructura deportiva y hombre de confianza de Longoria.

La amenaza de abandono por parte de Benatia generó una sensación de descontrol interno que obligó al propietario, Frank McCourt, a intervenir personalmente para frenar la sangría. Su mediación logró mantener al director deportivo en el cargo, aunque con mayores atribuciones, lo que a su vez supuso una reducción del poder ejecutivo del presidente español.

Derrotas dolorosas y presión ambiental

En el plano deportivo, el equipo también ha sufrido golpes significativos. La contundente derrota por 5-0 frente al Paris Saint-Germain dejó tocada la moral del vestuario y exacerbó el malestar entre los aficionados. A ello se añadió la eliminación prematura en la UEFA Champions League, un fracaso que impactó tanto en lo económico como en la imagen internacional del club.

El ambiente en el Stade Vélodrome se ha vuelto tenso. Parte de la afición ha expresado públicamente su descontento con pancartas y protestas dirigidas tanto a la propiedad como a la presidencia. La presión social ha terminado por influir en la toma de decisiones dentro de la institución.

Un presidente acorralado por los estatutos

La situación de Longoria es especialmente compleja. Aunque negocia su posible salida, los estatutos del club establecen que el presidente debe haber formado parte del consejo directivo durante al menos un año. Actualmente, él es el único que cumple ese requisito, lo que dificulta una transición inmediata.

El dirigente asturiano, que asumió la presidencia en 2021 tras desempeñarse como director deportivo, había logrado una notable recuperación económica y devolvió al club a competiciones europeas. Sin embargo, la reciente redistribución de funciones —limitándolo a un papel más institucional— ha sido interpretada como una pérdida de confianza por parte del propietario.

Benatia, ¿nuevo hombre fuerte?

En medio de la incertidumbre, el nombre de Benatia gana peso. Tras recibir plenos poderes en el área deportiva, no se descarta que pueda aspirar a mayores responsabilidades. Paradójicamente, se trata de un directivo impulsado en su día por el propio Longoria, lo que añade un componente simbólico a la crisis.

La institución marsellesa, acostumbrada a convivir con la pasión y la exigencia extrema, enfrenta ahora un proceso de reconfiguración profunda. El desenlace dependerá de las negociaciones entre la propiedad y la presidencia, pero lo cierto es que el club vive horas decisivas que podrían redefinir su rumbo a corto y medio plazo.

En una entidad tan grande como volátil, cualquier movimiento puede cambiarlo todo en cuestión de días. El futuro inmediato del Olympique de Marsella está en juego.