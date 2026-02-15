Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras el triunfo del Lens y la derrota del PSG en la jornada 22 de la liga francesa

La jornada 22 de la Ligue 1 deparó entre el pasado viernes y este domingo un buen puñado de sorpresas. El Lens se impuso con contundenca al Paris FC y el equipo más importante de la capital gala cayó ante el Stade Rennais por 3-1

La Ligue 1 de Francia ha vivido este fin de semana, con el viernes incluido, una intensa jornada 22 plagada de sorpresas. La jornada la iniciaba el líder, el PSG de Luis Enrique no está siendo ni mucho menos el equipo fiable de otras temporadas en Francia. Los parisinos visitaban al Stade Rennais y terminaban mordiendo el polvo por 3-1 ante un equipo que con su victoria ante el PSG, ha escalado a puestos de Conference League.

El PSG se colocó 2-0 abajo en el marcador aunque recortó distancias rápidamente. Finalmente el Stade Rennais terminó marcando el tercero y poniendo en bandeja el liderato del Lens al día siguiente. El Lens no mostró ni un ápice de debilidad y caprichos del destino, se enfrentaron al otro equipo de la capital francesa, el Paris FC y en un estadio que está a escasos metros de el del PSG. El Lens venció por 0-5 en un auténtico recital ofensivo. Por debajo de Lens y PSG, el Lyon venció al Niza para seguir a la zaga ante una debacle de primero y segundo.

Tropiezos de Marsella y Lille

El Marsella desaprovechó una valiosa oportunidad de acercarse a los puestos de arriba tras empatar ante el Estrasburgo de Panichelli por 2-2. El Lille también sufrió un tropiezo inesperado en casa ante un Brest que consiguió un valioso punto para seguir peleando por la permanencia. Si tuvo un triunfo importante el Mónaco por 3-a ante el Nantes, el penúltimo clasificado de la Ligue 1.

Stade Rennais 3-1 PSG

El París Saint Germain encajó su tercera derrota en la Ligue 1 este curso y puso en riesgo su liderato, superado 3-1 por el Stade Rennes, un equipo en crisis, con un entrenador provisional, Sebastien Tambouret, que superó al campeón por primera vez desde hace tres años y agitó la pelea por la competición. En las puertas de afrontar una eliminatoria clave en la Liga de Campeones, contra el Mónaco, el martes, el conjunto de Luis Enrique salió malparado del Roazhon Park, donde no encontró esa reacción que le llevara a su remontada habitual.

Paris FC 0-5 Lens

Un doblete de Wesley Said en la primera parte, encarriló la goleada en el estadio Jean Bouin del París FC al Lens (0-5) que aprovechó la derrota del viernes del PSG en Rennes para recuperar, a lo grande, el liderato de la Ligue 1 que este fin de semana alcanza la vigésima segunda jornada. No pasó por alto el nuevo panorama que se encontró el conjunto de Pierre Sage que aprovechó la fragilidad de su rival, recién ascendido, desde el principio. El París marca la salvación en la Ligue 1. Llevaba cuatro partidos sin perder. Pero una victoria y tres empates seguidos aunque el descenso, el antepenúltimo lugar del Auxerre, está a ocho puntos aún.

Lyon 2-0 Niza

El Lyon alargó su escalada en la Ligue 1 a pesar de la baja del brasileño Endrick, suspendido un partido por la expulsión sufrida en el partido contra el Nantes, con el triunfo logrado en el Parque Olímpico ante el Niza (2-0), cada vez más cerca del descenso. El cuadro de Paulo Fonseca ya lleva trece victorias consecutivas, siete en la Ligue 1. No pierde desde el pasado 7 de diciembre ante el Lorient. Encarriló el triunfo en esta jornada 22 en el añadido de la primera parte, cuando en el segundo palo, empaló un centro desde la izquierda, dentro del área, efectuado por el checo Pavel Sulc.

