De Zerbi se reunirá con Longoria y Benatia tras la debacle en París

Roberto De Zerbi pidió disculpas a la afición del Olympique de Marsella tras la dura derrota ante el PSG y anunció una reunión con la cúpula deportiva para analizar la crisis

La goleada sufrida por el Olympique de Marsella ante el Paris Saint-Germain (5-0) en el Parque de los Príncipes ha dejado profundas secuelas en el seno del club marsellés. Tras uno de los Clásicos más dolorosos de la historia reciente, el entrenador Roberto De Zerbi compareció visiblemente afectado y lanzó un mensaje directo tanto a la afición como a la dirección deportiva.

Disculpas públicas tras una noche para el olvido

Nada más concluir el encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Ligue 1, De Zerbi quiso dirigirse a los seguidores del OM para pedir disculpas de manera explícita. El técnico italiano reconoció que la imagen ofrecida por su equipo fue muy inferior a lo esperado, especialmente en un partido de tanta carga emocional como el duelo ante el PSG.

El Marsella se vio superado desde los primeros minutos, con una defensa frágil y sin capacidad de reacción ante el vendaval ofensivo del conjunto parisino, liderado por un Ousmane Dembélé especialmente inspirado. La segunda mitad terminó de confirmar el naufragio colectivo.

Un equipo sin continuidad ni respuestas

Más allá del resultado, De Zerbi mostró su preocupación por la falta de regularidad del equipo. Recordó que el Marsella había ofrecido actuaciones convincentes recientemente ante Rennes y Lens, pero que, de forma inexplicable, el nivel se desplomó en París.

El entrenador admitió que el partido fue preparado con detalle, aunque reconoció que el planteamiento no funcionó y que algo falló en la mentalidad colectiva. Insistió en que no logra entender por qué el equipo muestra dos caras tan distintas en función del escenario y del rival.

Reunión clave con Longoria y Benatia

Ante la gravedad del momento, De Zerbi anunció que mantendrá una conversación directa con Pablo Longoria y Mehdi Benatia, máximos responsables deportivos del club. El objetivo de ese encuentro será analizar la situación con calma y determinar qué decisiones deben tomarse para corregir el rumbo.

El técnico no habló abiertamente de su futuro, pero dejó entrever que este tipo de derrotas obligan a una reflexión profunda, tanto a nivel individual como institucional. La prioridad, según sus palabras, es entender las causas del desplome competitivo en partidos de máxima exigencia.

Sin reproches individuales

Preguntado por sus decisiones tácticas y por algunas apuestas sorprendentes en el once inicial, De Zerbi fue claro: no se arrepiente de sus elecciones. Consideró que, cuando tantos jugadores rinden por debajo de su nivel, no tiene sentido señalar a nombres concretos ni buscar excusas.

El italiano explicó que en noches como esta no hacen falta grandes discursos en el vestuario. A su juicio, la autocrítica debe ser personal y silenciosa, mirando hacia dentro y asumiendo que el equipo pudo y debió hacer mucho más.

Un contexto deportivo delicado

La derrota ante el PSG deja al Olympique de Marsella fuera del podio, a varios puntos de los puestos de privilegio y con la presión creciendo en la ciudad. Además, este revés se suma a otros golpes recientes, como la eliminación europea sufrida semanas atrás, lo que aumenta la sensación de inestabilidad.

Con la próxima jornada a la vuelta de la esquina y la visita de Estrasburgo en el horizonte, la semana se presenta intensa en la Canebière. El margen de error se reduce y el proyecto de De Zerbi entra en una fase decisiva.

Un mensaje final de responsabilidad

De Zerbi cerró su comparecencia insistiendo en su compromiso con el club y en la necesidad de reaccionar. Volvió a pedir perdón a la afición y subrayó que entiende el enfado de los seguidores, especialmente tras una derrota tan dura ante el eterno rival.

El técnico italiano sabe que el crédito se mide en resultados y que noches como la vivida en París no pueden repetirse si el Marsella quiere mantenerse en la pelea por los puestos altos de la Ligue 1.