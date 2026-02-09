30 aniversario

Así queda la clasificación de la Ligue 1, tras la victoria del PSG ante el Marsella en la jornada 21 de la liga francesa

El Mónaco empató en Niza y sigue sin victorias, mientras que el PSG goleó 5-0 al Marsella y retomó el primer puesto en la Ligue 1

Así queda la clasificación de la Ligue 1, tras la victoria del PSG ante el Marsella en la jornada 21 de la liga francesa

Nueva jornada en la Ligue 1Imago

Jesús GalianoJesús Galiano3 min lecturaSin comentarios

La jornada 25 de la Ligue 1 estuvo marcada por contrastes extremos: mientras el AS Mónaco prolongó su mala racha con un empate 0-0 ante el Niza y sigue fuera de puestos europeos, el Paris Saint-Germain arrasó al Olympique de Marsella con un contundente 5-0, recuperando el liderato de la competición. El Mónaco lucha por estabilizarse, con problemas ofensivos y un calendario exigente, mientras que el PSG, con Ousmane Dembélé como estrella del partido, dejó claro que mantiene su candidatura al título con actuaciones individuales memorables y una defensa del rival totalmente superada.

El Mónaco sigue sin encontrar rumbo

El AS Mónaco firmó un 0-0 en Niza, prolongando su racha sin victorias y quedando fuera de los puestos europeos. El equipo dirigido por Sébastien Pocognoli mostró graves dificultades ofensivas, con falta de precisión y problemas para mantener el ritmo durante el partido. El entrenador destacó que los errores y la presión provocan balones largos y pérdidas de control: "Cuando estamos estresados o vuelven viejos demonios, perdemos el ritmo", declaró.

A pesar de los tropiezos, el Mónaco ha logrado mantener cierta solidez defensiva, con cuatro porterías a cero en los últimos cinco partidos. El calendario que se avecina será exigente, con compromisos ante Lens, el playoff de Champions League contra PSG y un partido clave ante Nantes. El equipo busca recuperar confianza y regularidad para volver a pelear por los puestos europeos.

El PSG arrasa al Marsella en 'Le Classique'

El Paris Saint-Germain se tomó la revancha del pasado encuentro en el Vélodrome y goleó al Olympique de Marsella 5-0, recuperando el primer puesto de la Ligue 1 con 51 puntos, dos más que el Lens. El protagonista absoluto fue Ousmane Dembélé, que marcó dos goles y brindó una asistencia, desarbolando por completo la defensa rival.

El PSG abrió el marcador a los 12 minutos con un contragolpe iniciado por Nuno Mendes y culminado por Dembélé. Antes del descanso, el extremo volvió a anotar tras un fallo defensivo de Balerdi, colocando el 2-0. En la segunda mitad, la defensa del Marsella se derrumbó: Facundo Medina firmó un autogol, Kvaratskhelia anotó un potente disparo de volea, y Kang-In Lee cerró la goleada con un remate ajustado al palo.

El Marsella mostró poca personalidad y su ataque fue ineficaz, con jugadores como Mason Greenwood, Amine Gouiri y Ethan Nwaneri pasando desapercibidos. El PSG, por su parte, consolidó su candidatura al título y envió un mensaje claro a sus rivales: con Dembélé en forma y una defensa rival desbordada, es un equipo difícil de detener.

Los resultados de la Ligue 1 tras la jornada 21

Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras la jornada 21

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email