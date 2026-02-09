Así queda la clasificación de la Ligue 1, tras la victoria del PSG ante el Marsella en la jornada 21 de la liga francesa

El Mónaco empató en Niza y sigue sin victorias, mientras que el PSG goleó 5-0 al Marsella y retomó el primer puesto en la Ligue 1

La jornada 25 de la Ligue 1 estuvo marcada por contrastes extremos: mientras el AS Mónaco prolongó su mala racha con un empate 0-0 ante el Niza y sigue fuera de puestos europeos, el Paris Saint-Germain arrasó al Olympique de Marsella con un contundente 5-0, recuperando el liderato de la competición. El Mónaco lucha por estabilizarse, con problemas ofensivos y un calendario exigente, mientras que el PSG, con Ousmane Dembélé como estrella del partido, dejó claro que mantiene su candidatura al título con actuaciones individuales memorables y una defensa del rival totalmente superada.

El Mónaco sigue sin encontrar rumbo

El AS Mónaco firmó un 0-0 en Niza, prolongando su racha sin victorias y quedando fuera de los puestos europeos. El equipo dirigido por Sébastien Pocognoli mostró graves dificultades ofensivas, con falta de precisión y problemas para mantener el ritmo durante el partido. El entrenador destacó que los errores y la presión provocan balones largos y pérdidas de control: "Cuando estamos estresados o vuelven viejos demonios, perdemos el ritmo", declaró.

A pesar de los tropiezos, el Mónaco ha logrado mantener cierta solidez defensiva, con cuatro porterías a cero en los últimos cinco partidos. El calendario que se avecina será exigente, con compromisos ante Lens, el playoff de Champions League contra PSG y un partido clave ante Nantes. El equipo busca recuperar confianza y regularidad para volver a pelear por los puestos europeos.

El PSG arrasa al Marsella en 'Le Classique'

El Paris Saint-Germain se tomó la revancha del pasado encuentro en el Vélodrome y goleó al Olympique de Marsella 5-0, recuperando el primer puesto de la Ligue 1 con 51 puntos, dos más que el Lens. El protagonista absoluto fue Ousmane Dembélé, que marcó dos goles y brindó una asistencia, desarbolando por completo la defensa rival.

El PSG abrió el marcador a los 12 minutos con un contragolpe iniciado por Nuno Mendes y culminado por Dembélé. Antes del descanso, el extremo volvió a anotar tras un fallo defensivo de Balerdi, colocando el 2-0. En la segunda mitad, la defensa del Marsella se derrumbó: Facundo Medina firmó un autogol, Kvaratskhelia anotó un potente disparo de volea, y Kang-In Lee cerró la goleada con un remate ajustado al palo.

El Marsella mostró poca personalidad y su ataque fue ineficaz, con jugadores como Mason Greenwood, Amine Gouiri y Ethan Nwaneri pasando desapercibidos. El PSG, por su parte, consolidó su candidatura al título y envió un mensaje claro a sus rivales: con Dembélé en forma y una defensa rival desbordada, es un equipo difícil de detener.

Los resultados de la Ligue 1 tras la jornada 21

Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras la jornada 21