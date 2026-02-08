El primer revés de Endrick en el Olympique de Lyon: ¡expulsado con roja directa!

El jugador cedido por el Real Madrid, que ha logrado cinco goles en Francia, recibió su primera mala noticia en el encuentro de ayer de la Ligue 1 ante el Nantes, donde vio roja directa por una entrada sobre Tabibou

Endrick comentó su etapa en el Olympique de Lyon de la mejor manera, debutando con gol ante el Lille, en la victoria de los de Paulo Fonseca en el encuentro de dieciseisavos de la Copa de Francia. Sin embargo, una semana después repartió una asistencia a Abner Vinicius para volver a llevarse el triunfo. Pese a ello, el jugador, cedido por el Real Madrid, tuvo un frenazo a su irrupción ya que fue expulsado en el día de ayer con tarjeta roja directa por una entrada sobre Tabibou que Mathieu Vernice, colegiado del partido, no tuvo dudas en su decisión.

Paulo Fonseca sale en defensa de Endrick

Paulo Fonseca, entrenador del Olympique de Lyon, fue tajante en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Nantes comentando sus sensaciones del partido tras la expulsión de Endrick: "Estoy muy cansado después, pero muy contento. Dominamos la primera parte, tuvimos buenas ocasiones. Luego, el partido cambió por completo con la tarjeta roja a Endrick. No quiero comentar la decisión del árbitro. Pero sí quiero decir dos cosas. Primero, hubo una falta muy clara del jugador del Nantes. No quería jugar el balón, sino bloquear a Endrick. En mi opinión, fue muy dura. Además, esta no es la primera vez que los rivales empiezan el partido con mucha agresividad hacia Endrick. Ya es la tercera vez. Los árbitros deben tener cuidado con esto. Quieren intimidarlo, y es responsabilidad de los árbitros proteger a los futbolistas con talento". Pese a ello, el conjunto francés se llevó una victoria que le pone tercero en la clasificación de La Ligue 1 con 42 puntos, a la espera de lo que hagan sus principales competidores, PSG y Olympique de Marsella, que se enfrentan esta noche ante sí.

En este sentido, Endrick no tuvo su mejor noche ante el Nantes, que tuvo al jugador cedido por el Real Madrid en el punto de mira desde el comienzo del encuentro. De hecho, el joven futbolista recibió entrada de Abline en los primeros compases del choque, anticipando cómo podía transcurrir el mismo. Sin embargo, el partido dio un giro de 180 grados en el minuto 61, cuando Mathieu Vernice, colegiado de la cita de La Ligue 1, fue al VAR a revisar una acción del brasileño sobre Tabibou, por lo que anuló la segunda amarilla que había mostrado en primera instancia para señalarle tarjeta roja directa.

El Olympique de Lyon, victoria pese a la expulsión de Endrick

No obstante, el Olympique de Lyon supo hacer bueno el gol de Pavel Sulc en la primera parte, que mantiene a los de Paulo Fonseca en la parte alta de la Ligue 1. Por otro lado, queda estar atento a la sanción de Endrick por su expulsión con tarjeta roja, ante un mes de febrero donde el conjunto francés se verá las caras con el Niza, fijado para el domingo 15 de febrero, y el Estrasburgo, que tendrá lugar el domingo 22, con el que cerrarán el próximo mes. Por ello, el jugador cedido por el Real Madrid podría perderse estos dos encuentros y estar de vuelta para el comienzo del mes de enero, con el importante encuentro ante el Oliympique de Marsella del uno de marzo.