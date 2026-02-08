Alineaciones Valencia - Real Madrid: Alineación posible de Valencia y Real Madrid en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Los conjuntos de Corberán y Álvaro Arbeloa pelearán por los tres puntos este domingo a partir de las 16:15 en el Estadio de Mestalla

Valencia y Real Madrid suelen ser protagonistas habituales de partidos en los que suele haber goles, tensión y mucha tela que cortar. Un total de 20 goles han vivido los últimos cinco encuentros entre Valencia y Real Madrid.

Este domingo a partir de las 16:15 se vivirá un nuevo episodio de una rivalidad que viene desde muchos años atrás. El Valencia necesita los tres puntos para despegarse de unos puestos de descenso que ahora mismo tiene a solo un punto y esperando el partido aplazado del Rayo Vallecano.

El Real Madrid por su parte, tras superar el palo de Copa del Rey y posteriormente el de quedar fuera del top 8 en Champions League, parece que empieza a coger vuelo con Arbeloa y tratará de vencer para que el Barcelona no acabe la jornada 23 a cuatro de ventaja en el liderato.

Alineación posible del Valencia hoy en LaLiga EA Sports ante el Real Madrid

El Valencia de Corberán ha tenido que lidiar en estos últimos días con un incómodo virus estomacal que dejó a Copete y Ugrinic con calambres en el último partido de Copa del Rey ante el Athletic Club. Además, Agirrezabala y Rendalla se pierden el encuentro por lesión.

Alineación posible del Valencia: Dimitrievski, Gayá, Copete, Cömert, Foulquier, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma, Lucas Beltrán y Hugo Duro.

Alineación posible del Real Madrid hoy en LaLiga EA Sports ante el Valencia

El Real Madrid llega con la baja de Vinicius que vio la quinta amarilla en la última jornada ante el Rayo Vallecano. Además, el brasileño se une al inglés Jude Bellligham y a David Alaba, de baja por gripe.

Alineación posible del Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Güler, Tchouaméni, Brahim, Rodrygo, Mbappé, Mastantuono.