Alavés - Getafe: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 23 de LaLiga

El Deportivo Alavés recibe al Getafe CF en Mendizorroza en un duelo directo por alejarse de la zona baja de la clasificación, con los vitorianos instalados por encima de su rival y ambos equipos separados por apenas dos puntos en la tabla

El partido correspondiente a la jornada 23 presenta un Deportivo Alavés con 25 puntos y un balance de 7 victorias, 4 empates y 11 derrotas, mientras que el Getafe suma 23 puntos con 6 victorias, 5 empates y 11 derrotas, lo que refleja la igualdad competitiva entre ambos conjuntos en esta temporada de LaLiga EA Sports 2025/26.

El Alavés llega al partido en un momento de ligera mejoría tras su victoria por 2-1 ante el Espanyol en la jornada 22, con goles de Antonio Blanco y Lucas Boyé que le permitieron remontar y sumar tres puntos importantes para distanciarse algo de los puestos de descenso. Los vitorianos han marcado 20 goles y encajado 27 en lo que va de temporada, lo que evidencia una capacidad ofensiva moderada pero con trabajo por hacer en defensa si quieren consolidar su posición en la tabla.

Por su parte, el Getafe llega a Mendizorroza con la misión de sumar para escalar posiciones y alejarse aún más de los puestos de peligro. El conjunto azulón ha anotado 16 goles y encajado 27 en sus 22 encuentros de liga hasta ahora, lo que evidencia sus dificultades ante rivales de la zona media de la tabla y la necesidad de mejorar su eficacia ofensiva. En los enfrentamientos directos recientes entre ambos equipos, el historial está relativamente equilibrado, el Getafe ha logrado más victorias que el Alavés en los duelos recientes, aunque con varios empates en el historial moderno, lo que añade un componente extra de incertidumbre al duelo de esta jornada.

Alavés No Iniciado - Getafe

En la primera vuelta de esta temporada, ambos equipos protagonizaron un empate 1-1 en el Coliseum Alfonso Pérez, con goles de Mauro Arambarri para el Getafe y Ander Guevara para el Alavés en un partido disputado y muy competido por parte de los dos conjuntos. Ese precedente sugiere que, pese a la necesidad de puntos, ninguno de los dos equipos cierra caminos fácilmente, y que la intensidad y el orden táctico serán claves en el desarrollo del choque.

Alavés - Getafe: fecha y horario del partido en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Deportivo Alavés y Getafe CF en el Estadio de Mendizorroza está programado para el domingo 8 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 14:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 23 de LaLiga que enfrentará a Alavés y Getafe?

El Alavés - Getafe de la jornada 23 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Alavés - Getafe, encuentro de la jornada 23 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Alavés - Getafe de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio de Mendizorroza. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.