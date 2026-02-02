El Alavés alcanza un acuerdo por la incorporación de Ibrahim Diabate

El delantero de Costa de Marfil, con 18 goles y 5 asistencias en 29 partidos en el GAIS Gotemburgo, firma una cesión, hasta final de temporada, con opción de compra con el equipo que dirige actualmente Coudet, que no cuenta con Mariano Díaz

El Alavés ha logrado cerrar la llegada de un nuevo delantero en esta recta final del mercado de fichajes. Coudet necesitaba un perfil en la parcela ofensiva al no contar con Mariano, que lleva sin disputar un minuto desde el pasado dos de diciembre, en el encuentro de Copa del Rey frente al Portugalete. Por ello, la dirección deportiva ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Ibrahim Diabate, delantero del GAIS Gotemburgo de la Liga de Suecia, donde es actualmente el pichichi. De esta manera, se confirma un gran refuerzo para el conjunto babazorro.

El Alavés reacciona a las peticiones de Coudet

Coudet transmitió, en una rueda de prensa del pasado nueve de enero, sus necesidades para el Alavés en el mercado de fichajes. En este sentido, el técnico se mostró muy claro, afirmando que "hay dos posiciones que necesitamos: central y delantero. El club está trabajando en ello. Tenemos falta más allá de podernos apoyar en los más jóvenes o cambiar a los muchachos de lugar. Creo que nos hace falta ayuda y que no haya salidas. Así estaremos más completos y no sufriremos ante cualquier percance. No es una crítica al club pero hay que mejorar lo que hay para no sufrir tanto". En este sentido, la situación con Mariano han podido acelerar las negociaciones para el fichaje de un nuevo delantero, ya que el ex del Real Madrid no cuenta para el técnico argentino, que le lleva dejando fuera de la convocatoria desde el pasado 17 de diciembre, del duelo ante el Sevilla en Copa del Rey. Por ello, el futbolista que apunta a aterrizar en Vitoria es Ibrahim Diabate, delantero del GAIS Gotemburgo de Suecia, tal y como ha avanzado El Correo.

En este sentido, el mismo medio ha destacado que el Alavés ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Ibrahim Diabate, que firmará una cesión con opción de compra. De esta manera, Coudet tendría cubierta la posición que pedía, a la espera de lo que ocurra con Mariano, que podría rescindir su contrato si finalmente sigue sin contar con minutos en la segunda parte de la temporada. Por su parte, el delantero de Costa de Marfil viene de firmar 18 goles y 5 asistencias en 29 encuentros con el GAIS Gotemburgo, con el que tiene un contrato firmado hasta diciembre de 2028. Además, el jugador de 26 años afrontará una nueva experiencia en España, ya que estuvo en la cantera del Mallorca y Sevilla Atlético. De hecho, llegó a debutar con el primer equipo del conjunto balear.

Ibrahim Diabate, oficialmente nuevo jugador del Alavés

De esta manera, el Alavés ha hecho oficial el fichaje de Ibrahim Diabate: "Ibrahim Diabate será jugador del Deportivo Alavés hasta final de temporada tras el acuerdo alcanzado con el GAIS sueco para la cesión del delantero al club babazorro. Diabate (Costa de Marfil, 1999) procede de la liga sueca, donde ha militado en el GAIS desde la temporada 2024-25. En la pasada campaña firmó unos registros destacados, con 18 goles y 5 asistencias en liga, convirtiéndose en una de las sensaciones del campeonato, y dos tantos más en copa. Delantero potente físicamente y con un juego aéreo notable, Ibrahim Diabate destaca también por su capacidad para recibir de espaldas, aguantar y descargar para dar continuidad a las jugadas y generar ventajas en campo rival".

Por último, el comunicado del Alavés finaliza de la siguiente manera: "Formado en las categorías inferiores del ASEC Mimosas, tras una campaña cedido en el Ivoire Académie dio el salto al fútbol español en el Mallorca B (2018/19), donde en su estreno en Tercera División anotó 16 goles. Posteriormente, continuó su trayectoria con una nueva cesión en el Sevilla Atlético, con el que disputó 22 encuentros en Segunda División B antes de poner rumbo al fútbol sueco, donde ha jugado las últimas tres temporadas. El Deportivo Alavés espera la llegada del jugador en las próximas horas para incorporarse de inmediato a la dinámica albiazul".