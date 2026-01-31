Oficial: El Alavés refuerza la defensa con la llegada de Ville Koski

El Deportivo Alavés ha reforzado el eje de su defensa con la incorporación de Ville Koski, central finlandés que llega para aliviar una posición castigada durante toda la temporada y permitir a Coudet reordenar su zaga tras meses recurriendo a soluciones de emergencia

El Deportivo Alavés ha decidido intervenir en uno de los desequilibrios más evidentes de su plantilla. Durante buena parte del curso, el equipo ha tenido que recurrir a Nahuel Tenaglia como central, pese a tratarse de un lateral derecho de formación. La falta de alternativas específicas en el eje de la defensa había condicionado el plan de Eduardo Coudet, que apenas contaba con soluciones naturales para una zona clave.

Con el mercado invernal abierto y la clasificación apretada, el club babazorro ha decidido corregir esa carencia con la incorporación de Ville Koski, un zaguero puro que llega para aportar estabilidad y devolver piezas a su sitio.

Un refuerzo pensado para ordenar la defensa

Koski, internacional finlandés de 24 años, aterriza en Vitoria como segundo refuerzo del mercado. Lo hace en calidad de cedido procedente del NK Istra, club con el que el Alavés mantiene una relación de trabajo fluida. La dirección deportiva conocía bien su perfil y considera que encaja en lo que el equipo necesitaba de manera inmediata.

La operación no se ha frenado ni siquiera tras el regreso de Facundo Garcés, que pudo volver a competir después de recibir la cautelar del TAS. En las oficinas del Paseo de Cervantes tenían claro que la plantilla necesitaba más fondo específico en el centro de la zaga y han seguido adelante con el fichaje.

Características y recorrido del nuevo central

Koski es un defensa de 1,85 metros, potente en el juego aéreo y fiable en el duelo. Formado en el FC Honka, disputó la pasada temporada 37 partidos oficiales entre todas las competiciones, superando los 2.900 minutos. No es un central de cifras ofensivas, pero sí de continuidad y regularidad, virtudes que el Alavés ha echado en falta.

Tras su etapa en Finlandia, dio el salto al fútbol croata con el NK Istra, una experiencia que le ha permitido curtirse en un contexto competitivo distinto antes de llegar ahora a LaLiga. Además, ha pasado por todas las categorías inferiores de Finlandia y debutó con la Selección absoluta en 2023, convirtiéndose desde entonces en un fijo en las convocatorias.

Tenaglia vuelve a su sitio y Coudet gana opciones

La llegada de Koski abre un escenario nuevo para Coudet. Con tres centrales específicos disponibles, el técnico podrá liberar a Tenaglia de una función que no era la suya y devolverlo al lateral derecho, una posición donde su rendimiento y recorrido son mucho más naturales.

Ese simple ajuste tiene un impacto directo en el equilibrio colectivo. El Alavés llevaba meses compitiendo con parches defensivos y, aunque los resultados recientes han sido positivos, el club no quería exponerse de nuevo a una pelea innecesaria por la permanencia.

Un mercado condicionado por una venta clave

La operación se entiende también en el contexto económico reciente. El Alavés ha ingresado una cantidad importante con la salida de Carlos Vicente, una venta que ronda los 13 millones de euros y que ha dado margen al club para reforzarse con criterio.

La prioridad era tapar carencias estructurales antes de asumir riesgos mayores. Koski responde a esa lógica: un refuerzo funcional, de bajo impacto mediático, pero con utilidad clara para el día a día del equipo.

Posible debut y encaje en el equipo

El central se pondrá a las órdenes de Coudet en las próximas horas y no se descarta que entre en la convocatoria del próximo compromiso de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Su adaptación marcará el ritmo de su entrada en el once, aunque el cuerpo técnico confía en que pueda aportar desde el inicio.

Con este movimiento, el Alavés da por cumplido uno de sus grandes objetivos del invierno. A partir de ahora, la atención se desplaza al frente de ataque. La idea de Sergio Fernández es clara: reforzar las bandas y sumar un delantero que complemente a Lucas Boyé y Toni Martínez.