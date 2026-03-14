Toni Martínez, sobre la salida de Coudet y llegada de Quique Sánchez Flores: "El cambio de entrenador siempre trae algo nuevo"

El jugador del Alavés ha hablado del empate en el día de ayer contra el Villarreal. Por otro lado, el delantero de 28 años ha considerado que el movimiento en el banquillo del equipo babazorro "siempre trae un aire nuevo"

El Alavés viene de empatar con el Villarreal en Mendizorroza. Un gol de Pépé en los últimos minutos del encuentro dejó al equipo babazorro con dos puntos menos. De esta manera, Toni Martínez ha querido analizar el reparto de punto de ayer ante el conjunto de Marcelino, además de alabar los jugadores que tiene el submarino amarillo. Por otro lado, el delantero de 28 años ha hablado del cambio en el banquillo, de Coudet a Quique Sánchez Flores, que no ha podido ganar en sus dos primeros partidos al frente del club vasco.

Toni Martínez lamenta el empate contra el Villarreal

En este sentido, Toni Martínez ha comparecido en el día de hoy para hablar, entre otros temas, del empate ante el Villarreal en Mendizorroza: "Terminamos con sabor amargo pero supimos jugar el partido. Nos sentimos muy cómodos en este sistema porque explota muy bien las posibilidades del equipo. Estas dos últimas semanas han sido muy crueles. De hacer conseguido dos victorias miraríamos la liga de otra manera". Además, el delantero del Alavés mostró su opinión sobre los nueve minutos de descuentos que señaló ayer el colegiado, dónde vino el gol de Pépé: "No lo entendí el otro día pero ayer salieron sustituciones, lesiones, entraron bastante a atender. No me gusta mirar lo que hacen o dejan de hacer los árbitros. No quiero que nos ayuden pero tampoco que nos perjudiquen. Hay que hacer autocrítica y no encajar un gol después de una contra muy clara".

De esta manera, Toni Martínez no tuvo dudas en alabar el equipo que tiene Marcelino: "El Villarreal es un equipazo, con jugadores de primer nivel que te meten goles como el de Pepe o el de Moleiro en su campo. Se paga mucho por ellos y lo demuestran en el campo. Tenemos un portero que nos saca muchas pero tampoco puede atajar todas. El gol del Villarreal era imparable, quizás teníamos que haber cortado la jugada antes. Además veníamos de una contra en la que podíamos haber hecho el 2-0. A cambiar el chip y a pensar en el próximo partido".

Toni Martínez explica sus sensaciones al jugar con máscara

Toni Martínez siguió analizando el enfrentamiento ante el Villarreal en el día de ayer: "Creo que no podemos hacer otra lectura. La gente ve las sensaciones que transmitimos, fuimos superiores a un equipo de Champions. Ellos están en la élite, llegaron a Vitoria y sufrieron muchísimo. Aquí somos más fuertes con nuestra gente. Hay que ser positivo porque el equipo juega bien y marca goles. Tenemos que tratar que encajar menos goles. Hay que seguir la rueda del nuevo míster"

Por otro lado, Toni Martínez comentó sus sensaciones con el cambio de entrenador en el Alavés: "El cambio de entrenador siempre trae un aire nuevo. Lo que pasó con el Chacho fue muy rápido. Pero las sensaciones que transmite Quique son muy buenas. Una sonrisa y ser positivos siempre. Lleva dos partidos con dos palos y ahora empieza otra semana para conseguir los puntos de Balaídos. Son unos enormes profesionales, la verdad y estamos muy contentos por poder trabajar con ellos". Por último, el delantero de 28 años explicó cómo se siente al jugar con máscara: "El quitarme la máscara fue un poco arriesgado. En un entrenamiento me rompí la nariz y he jugado dos partidos con máscara pero me agobiaba muchísimo. La semana que viene ya me la puedo quitar oficialmente por lo que ya no hay que acordarse de ella".