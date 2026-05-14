Al Deportivo Alavés se le pone de cara seguir en LaLiga EA Sports

Los babazorros sumaron un importante triunfo ante el Barcelona este pasado y de paso dejaron su portería a cero 20 jornadas después. Los duelos ante Real Oviedo y Rayo Vallecano parecen favorables por estar los carbayones ya descendidos y los rayistas pensando en la final de la Conference League

Quique Sánchez Flores avisó en la previa que el encuentro de este pasado miércoles ante el Barcelona no era una final para el Deportivo Alavés y sí un partido importante. Así se lo tomó el Deportivo Alavés que con el gol de Diabaté al filo del descanso se llevó los tres puntos ante un Barcelona al que privó de alcanzar los 100 puntos y que se quedó sin marcar 55 partidos después.

El Deportivo Alavés terminará la jornada 36 fuera de los puestos de descenso y aunque no está salvado ni mucho menos, los de Quique Sánchez Flores tienen por delante dos jornadas que sobre el papel se presentan bastante favorables por la situación de sus rivales: Real Oviedo y Rayo Vallecano.

El Deportivo Alavés se aferra a LaLiga EA Sports

El triunfo del Deportivo Alavés ante el Barcelona no entraba en los planes de demasiados pronosticadores ya que se hablaba de la Liga de los 100 puntos del Barcelona. El triunfo babazorro los deja con 40 puntos y en la decimoquinta posición.

Por detrás del Deportivo Alavés están Elche y Mallorca que con el triunfo babazorro y con las derrotas de estos, se vieron superados por los vitorianos en la tabla, quedándose con 39. El descenso lo marca ahora mismo el Levante con 39 aunque un triunfo este jueves del Girona ante la Real Sociedad perdía meter al Mallorca de nuevo en el descenso y bajar a los vitorianos a la decimosexta posición.

El Deportivo Alavés se medirá al Real Oviedo la próxima semana. Los carbayones son desde el pasado lunes equipo de LaLiga Hypermotion de manera matemática por lo que solo tendrá en juego el honor de dedicarle una victoria al Carlos Tartiere, donde no gana desde el pasado 5 de abril cuando venció por 1-0 al Sevilla.

La última jornada para el Deportivo Alavés le llevará a recibir en Mendizorroza al Rayo Vallecano. Los de Íñigo Pérez, que cerrarán la temporada ante los vitorianos el 23 de mayo, visitarán Mendizorroza con la salvación bajo el brazo y con la final de la Conference League ante el Crystal Palace en la mente. Los rayistas disputarán su primera final continental el próximo 27 de mayo en Leipzig.

Quique Sánchez Flores apela al ánimo de los jugadores del Deportivo Alavés

Tras vencer al Barcelona, Quique Sánchez Flores habló de la importancia del ánimo en los últimos resultados de los babazorros: "De aquí al domingo repetiremos una y mil veces que la tarea está hecha, que está en nuestra mano, que dependemos de nosotros mismos. Pero también ellos necesitaban este golpe de ánimo, porque cuando hemos iniciado nuestra etapa aquí en Vitoria, el equipo al principio jugaba bien y además hacía goles, y además dejaba escapar partidos".

Reconocía el técnico del Deportivo Alavés que los últimos resultados de los vitorianos han provocado una dinámica más agresiva, por lo que había que trabajar en el ánimo constantemente: "Entonces, cuando estamos con ese ánimo pero dejamos escapar partidos, entramos en una dinámica un poco más negativa, un poco más de ir perdiendo estímulos positivos y de ir perdiendo confianza. Con lo cual, había que trabajar constantemente el ánimo de los futbolistas todo el tiempo".