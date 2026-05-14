Valencia - Rayo Vallecano: alineaciones probables, horario y dóde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

Valencia y Rayo dirimen un duelo vital en la lucha por la permanencia pero al mismo tiempo para aumentar sus opciones de ir a competición europea; habrá rotaciones y oportunidades para reivindicarse

Valencia y Rayo Vallecano se ven las caras en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en un duelo que promete emociones fuertes en la lucha por la permanencia y Europa, pues a ambos equipos tan solo les separa un punto de distancia y están tan cerca de luchar por posiciones europeas como de las del descenso.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Valencia - Rayo Vallecano?

El partido entre Valencia y Rayo Vallecano de la jornada 36 de LaLiga EA Sports está fijado para este jueves 14 mayo a partir de las 19:00 horas en el Estadio de Mestalla.

TV e Internet: ¿Dónde puedo seguir el Valencia - Rayo Vallecano?

El choque entre valencianista y vallecanos se podrá seguir en directo a través de la televisión en la plataforma de pago de DAZN. Si no pueden seguirlo a través de la televisión recuerden que siempre podrán hacerlo a través de nuestro directo en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos minuto a minuto todo lo que acontezca sobre el césped de Mestalla así como las posteriores reacciones de los protagonistas.

La gran duda de Corberán, en el centro del campo

Los hombres de Carlos Corberán llegan al duelo ante el Rayo Vallecano con la inyección de moral que supone el triunfo de San Mamés pero la permanencia sigue sin estar asegurada, de ahí que un nuevo tropiezo obligue a mirar hacia abajo. Como es habitual en cada jornada intersemanal, habrá rotaciones, pero la cuestión está en saber dónde... No será ni en la portería ni en defensa, donde Corberán debería dar continuidad a Dimitrievski, Saravia, César Tárrega, Cömert y Gayà.Los cambios pueden llegar en el centro del campo con la entrada de Ugrinic o Javi Guerra en lugar de Pepelu, titular el pasado fin de semana junto a Guido Rodríguez, aunque el de Denia completó un gran partido y podría seguir en el once. Luis Rioja es un fijo en la banda derecha, con Javi Guerra como enganche.

Los otros cambios en el once podrían llegar en la banda izquierda, donde Ramazani recuperaría la titularidad en detrimento de Diego López, y Sadiq, el autor del único gol en San Mamés, haría lo propio con Hugo Duro.

Las bajas de Corberán siguen siendo la de los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier así como Lucas Beltrán, con molestias en la rodilla. El único futbolista que vuelve de lesión es Thierry Rendall.

Íñigo Pérez sondea cambios en todas las líneas

En lo que respecta al conjunto de Íñigo Pérez, tras empatar en Vallecas ante el Girona, el Rayo Vallecano sigue sin certificar la permanencia con sus 43 puntos y necesita también un triunfo para obtenerlo de forma matemática.

Para ello, el técnico vasco también hará alguna rotación necesaria que no llegará en la portería, donde Batalla es el titular indiscutible. Sí en defensa, con la entrada de hombres como Balliu y Espino en los laterales, para dar descanso a Ratiu y Chavarría. El único que parece seguro que jugará es Lejeune, en el centro del campo, posiblemente con la entrada de Mendy como titular.

Pathe Ciss, que jugó como central frente al Girona, regresaría al doble pivote para acompañar a Gumbau. No parece que vaya a haber cambios en las bandas, como Fran Pérez y De Frutos como protagonistas, siendo Pedro Díaz el futbolista encargado de hacer las labores de enganche con el delantero, que sería Alemao. Íñigo Pérez tiene las bajas para este choque de Ilias Akhomach y Luiz Felipe por lesión, así como de Isi por sanción.

Posibles onces del Valencia - Rayo Vallecano

Valencia: Dimitrievski, Saravia, Tárrega, Cömert, Gayà, Guido, Pepelu, Rioja, Javi Guerra, Ramazani, Sadiq.

Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Mendy, Espino, Gumbau, Pathé Ciss, Fran Pérez, Pedro Díaz, De Frutos, Alemao.