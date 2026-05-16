Quique Sánchez Flores exige seriedad total ante el Oviedo y confirma el estado de Lucas Boyé

El entrenador del Alavés fue tajante en la rueda de prensa previa al choque de mañana domingo en el Carlos Tartiere, dónde habló, entre otros temas, de su delantero Lucas Boyé: "Viajará y durante el día se decidirá si se viste o no

Quique Sánchez Flores ha hablado en la previa del Oviedo – Alavés de mañana domingo en el Carlos Tartiere (19:00 horas). El técnico, pese a que los de Guillermo Almada ya no se juegan nada, ha querido darle importancia al encuentro, ya que podrían sellar la permanencia si ganan y equipos como Levante, Mallorca o Elche pierden.

Quique Sánchez Flores exige seriedad total: "Buena lectura, máxima intensidad y cero concesiones"

En este sentido, Quique Sánchez Flores ha querido empezar siendo muy claro con sus jugadores: "Todos los partidos que sumamos desde hace un tiempo son trascendentales. Estaría bien que hiciéramos una buena lectura de lo que ocurre en el terreno de juego. Hay que tomárselo muy en serio porque el premio es extraordinario".

Además, Quique Sánchez Flores apuntó las claves del Oviedo: "Hay que buscarlo desde el primer minutos e intentar ser sólidos y certeros en las dos áreas. Hacer un partido muy serio. Es un equipo que ha competido muy bien en la segunda vuelta. Ha sido muy distinta la forma en la que ha sumado. Es un equipo que juega bien al fútbol, con jugadores como Cazorla, Reina o Viñas. También extremos habilidosos. Puede ser un equipo incómodo".

Quique Sánchez Flores avisa de un Oviedo "rebelde y emocional" y sus "guerreros" listos para sobrevivir al infierno

Por otro lado, Quique Sánchez Flores recalcó el momento del Oviedo, que ya está descendido matemáticamente: "Siempre me pongo en el escenario más hostil posible. Seguramente el Oviedo intentará mostrar rebeldía. También emoción porque despiden a un jugador muy importante y eso va a generar un punto emocional. Se trata de ir a un escenario en el que seamos capaces de superar las situaciones incómodas. Ya pasó en Elche y esperamos un tipo de partido así".

Además, Quique Sánchez Flores reflejó la importancia de la experiencia de sus jugadores en situaciones así: "Hemos hablado hace un tiempo de eso. Les he repetido muchas veces que son guerreros que ya pasaron por estas batallas. Está bien recordarles que son expertos en esto y que van a repetir sensaciones. Como entrenador hay que intervenir, pero también en algunas ocasiones intervenir poco. Vamos a depender de ellos y confío plenamente".

Quique Sánchez Flores, tras derrotar al Barça: "Las dinámicas te hacen ganar cuatro seguidos… o perderlos"

De esta manera, Quique Sánchez Flores, que fue muy claro tras ganar al Barcelona, habló de la importancia de la dinámica de los equipos: "No cambia en cuanto a que queremos tratar cada partido con la mayor importancia. Hay que competirlo al máximo. Pero en función de los resultados el estado de ánimo cambia".

Quique Sánchez Flores que llega con el Alavés en buen momento, tras ganar al Barcelona el pasado jueves en Mendizorroza explicó que "los equipos hoy son capaces de ganar cuatro partidos seguidos porque las dinámicas crecen o perder cuatro porque se deprimen. Estar en el medio es lo justo, con la suficiente cordura para estimular a los jugadores de la misma forma más allá de los resultados".

Quique aprieta: Boyé viaja entre dudas y mira a lo suyo: "dependemos de nosotros"

Sobre Lucas Boyé, Quique Sánchez Flores ha explicado que "hoy se ha incorporado al entrenamiento, ha hecho fases. Viajará y durante el día se decidirá si se viste o no. Es patente, pero creo que vamos a llegar bien. Los jugadores han ido recuperando bien. Lo único es si hubiera alguno tocado, eso sí nos condiciona".

Por último, el técnico del Alavés comentó el hecho de que mañana domingo sea una jornada unificada en LaLiga: "Es imposible frenar la información. Es imposible que no lo sepan y que no afecten. Intento no gastar ni medio segundo en eso. La energía es para nuestro partido. Las demás cuentas no nos interesan, dependemos de nosotros. Ojalá los jugadores vuelvan a hacer una lectura inteligente".