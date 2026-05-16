Barcelona - Atlético de Madrid, en directo el partido de la final de la Copa de la Reina en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre los de Pere Romeu y José Herrera, correspondiente a la final de la Copa de la Reina, que tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Barcelona y al Atlético de Madrid, correspondiente a la final de la Copa de la Reina.

Por un lado, el Barcelona llega a la final de la Copa de la Reina tras derrotar al Alavés en octavos, por 1-6, al Real Madrid , 0-4 en cuartos y al Badalona por 4-1 en las semifinales.

El Atlético de Madrid , por su parte, ha dejado atrás a lo largo de esta edición de la Copa de la Reina al Alhama, sufriendo pero venciendo en los penaltis; al Athletic Club por 4-1 ; y al Costa Adeje.

Barcelona y Atlético de Madrid se citan en el día de hoy en el Estadio de Gran Canaria para disputar la final de la Copa de la Reina. Las de Pere Romeu y José Herrera miden sus fuerzas en uno de los encuentros más apasionantes de cada temporada en el fútbol fememino. Además, este partido podría servir como revancha para las colchoneras, que cayeron en el decisivo choque de la pasada temporada por 2-0.

La colegiada del encuentro será Olatz Rivera, que estará acompañada por las dos asistentes: Iragarte Fernández y Haizea Castresana.

Así llega el Barcelona a la final de la Copa de la Reina

El Barcelona llega a la final de la Copa de la Reina tras derrotar al Alavés en octavos, por 1-6, al Real Madrid, 0-4 en cuartos y al Badalona por 4-1 en las semifinales, en el resultado global. Las de Pere Romeu vienen siendo infalibles esta temporada, dónde ya se han proclamado campeonas de la Liga F. Por ello, en el día de hoy tienen la oportunidad de sumar un nuevo título a sus vitrinas, firmando el doblete esta campaña.

Además, el Barcelona ha ganado todos los partidos de la Liga F de este año, mostrando un nivel muy superior a diferencia del resto de los equipos. Las de Pere Romeu vienen de vencer en las dos últimas jornadas del campeonato al Levante, 5-0 y al Costa Adeje Tenerife, 1-3.

Pere Romeu exige un partido impecable ante un Atlético "agresivo y rapidísimo" para conquistar el título

Por su parte, Pere Romeu ofreció una valoración, en rueda de prensa, de lo que espera del Atlético de Madrid en el choque de Gran Canaria: "Tenemos muchísimo respeto al Atlético de Madrid por el historial que tienen, por la cantidad de buenas futbolistas que tienen y por el juego desarrollado durante toda la temporada. Son un equipo agresivo sin balón, muy rápido arriba. Deberemos hacer un partido impecable para conseguir el título".

De la misma manera, Pere Romeu habló de la cercana fecha de la final de la UEFA Champions League femenina, del próximo sábado 23 de mayo: "Vamos a salir con la humildad necesaria para volver a levantar la Copa de la Reina, que es lo que queremos todas. Son dos finales superseguidas, una semana de diferencia, pero si queremos centrarnos en lo que viene, nos alejamos mucho del presente. Estoy convencido de que si seguimos jugando en equipo y seguimos haciendo las cosas bien, estaremos cerca de ganar el título".

Así llega el Atlético de Madrid a la final de la Copa de la Reina

El Atlético de Madrid, por su parte, ha dejado atrás a lo largo de esta edición de la Copa de la Reina al Alhama, sufriendo pero venciendo en los penaltis; al Athletic Club por 4-1; y al Costa Adeje en unas semifinales que se llevó el cuadro de José Herrera por 2-0 en el global. De esta manera, las colchoneras, pese a llegar tras perder ante el Real Madrid en la Liga F, han cosechado ocho victorias anteriormente de manera consecutiva.

José Herrera, ante 26.000 almas: "Las jugadoras ya tienen el plan en la cabeza"

Además, José Herrera valoró en rueda de prensa la final de la Copa de la Reina de hoy ante el Barcelona: "Mañana, con 26.000 personas en el Gran Canaria, pocos mensajes les podré trasladar. Solo estamos para orientarlas, guiarlas y sacar su mejor versión. Tengo un vestuario que no para de preguntar. Estoy muy contento y tranquilo, sé que las jugadoras tienen el plan en la cabeza".

Por otro lado, José Herrera, como canario, defendiendo al Estadio de Gran Canaria como sede: "Se ha demostrado que estamos preparados para acoger este tipo de eventos. A nivel social, la respuesta está ahí. La gente sabe que nos gusta el fútbol de calidad, el fútbol bien jugado, bonito, atractivo, que es el que juegan nuestros equipos".

Por último, José Herrera afirmó que "se puede reconocer a un Atleti que maneja diferente en distintos momentos del juego. Es un equipo que puede manejar varios registros. Hay que saber entender que en el partido de mañana habrá muchos partidos diferentes. Intentaremos dar un buen espectáculo y ganar el partido. Para eso estamos aquí".