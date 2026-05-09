Jenni Hermoso revela su pesadilla tras el Mundial: "Si te veo en la calle, te mato"

La futbolista española repasa las amenazas, el acoso y el impacto psicológico que sufrió después del beso de Rubiales tras conquistar el Mundial femenino de 2023, acabando con la jugadora fuera de la Selección española femenina

Jenni Hermoso ha vuelto a hablar con crudeza de los días posteriores al Mundial femenino de 2023. En una entrevista concedida al diario francés L’Équipe, la futbolista española explicó cómo el mayor éxito deportivo de su carrera quedó marcado por amenazas, persecución mediática y un profundo desgaste emocional.

La actual jugadora de Tigres recordó el impacto del caso Rubiales, su salida temporal de Madrid, el papel de su psicóloga y el dolor que le provocó sentirse apartada de la Selección Española cuando más apoyo necesitaba.

Jenni Hermoso denuncia amenazas tras el Mundial: “Fue una pesadilla”

El relato más duro de Jenni Hermoso llega cuando recuerda las semanas posteriores a la final del Mundial. España acababa de conquistar el título más importante de su historia, pero la futbolista no pudo vivir aquel momento como una celebración plena: “Recibí muchísimas amenazas en redes sociales. Cosas como: ‘Si te veo en la calle, te mato’”.

Hermoso explicó que la presión llegó a ser tan insoportable que tuvo que marcharse de Madrid durante una semana. En la calle, según relató, no podía caminar con normalidad y llegó a sentir que cualquiera podía estar grabándola o vigilándola: “No paraba de mirar a mi alrededor para ver si alguien me estaba grabando a escondidas. Incluso llegué a pensar que me habían intervenido el móvil”.

Jenni Hermoso recuerda el acoso mediático en Madrid e Ibiza

La futbolista también puso el foco en la exposición pública que sufrió tras regresar a España. Primero en Madrid y después durante unos días de vacaciones en Ibiza, Hermoso sintió que cada gesto suyo era observado, fotografiado e interpretado: “Los periodistas me acosaban sin cesar, incluso me esperaban a la puerta de mi casa”.

La jugadora explicó que incluso situaciones cotidianas, como desayunar con su madre, acababan convertidas en imágenes publicadas en medios. Para ella, esa vigilancia constante deformó por completo el recuerdo de un momento que debía haber sido feliz: “Si me veían sonriendo, decían: ‘¡Al final no está tan mal!’. Sí, lo recuerdo todo. Más que recuerdos agradables. Fue traumático”.

Su testimonio aporta una dimensión importante al caso: no solo habla de lo ocurrido durante la entrega de medallas, sino del clima posterior, de la presión social y de cómo una campeona del mundo terminó viviendo su éxito como un periodo de miedo.

Jenni Hermoso y el caso Rubiales: “Ya nada puede silenciarme”

Hermoso también analizó cómo ha cambiado desde entonces. Aseguró que hoy se siente orgullosa de sí misma y de haber seguido adelante pese a la tormenta que se desató alrededor de su figura: “Estoy haciendo todo lo posible por cambiar mentalidades, a mi manera. Ya nada puede silenciarme”.

La futbolista reconoció que todavía hay personas que la atacan o minimizan lo ocurrido, pero considera que su caso ha obligado a muchos a reflexionar antes de actuar. Para ella, el proceso no ha sido solo personal, sino también colectivo: “He desatado una tormenta. Algunas personas todavía me atacan y piensan que todo esto es una tontería, pero tal vez ahora algunos lo piensen dos veces antes de actuar”.

Sobre Luis Rubiales, Hermoso fue tajante. Afirmó que no le importa lo que diga después del juicio y rechazó el argumento de una supuesta buena relación entre ambos como explicación o excusa: “Se pasará la vida diciendo que no hizo nada malo. Cada vez que habla, dice que éramos amigos, como si fuera una excusa”.

La psicóloga de Jenni Hermoso, clave para superar el trauma

Uno de los puntos más personales de la entrevista fue la importancia de la ayuda psicológica. Hermoso aseguró que trabajar con su psicóloga fue una de las mejores decisiones para poder ordenar todo lo vivido y reconstruirse mentalmente: “Es muy directa y me ayuda muchísimo. Le estoy inmensamente agradecida”.

La jugadora explicó que aceptó el sufrimiento como parte del proceso para mejorar. Incluso reveló que no pudo llorar durante dos meses después del Mundial de 2023, hasta que un episodio doméstico con su gato en México terminó rompiendo esa barrera emocional.

Jenni Hermoso no perdona su salida de la Selección española

La futbolista también habló con dureza de su ausencia en la Selección española tras todo lo ocurrido. Hermoso aseguró que sentirse apartada fue uno de los golpes más difíciles de asimilar, precisamente porque necesitaba respaldo institucional: “Nunca lo perdonaré. Fue lo peor que me pudieron haber hecho porque estaba pasando por un mal momento”.

La jugadora considera que la Federación Española no le dio el apoyo que necesitaba. También relacionó su ausencia en la Eurocopa con motivos ajenos al deporte, una acusación de enorme peso: “Nunca admitirán que me apartaron por motivos ajenos al deporte”.

Jenni Hermoso, de Carabanchel a México con una carrera histórica

Más allá del caso Rubiales, la entrevista también repasa la carrera de una de las mejores futbolistas españolas de la historia. Hermoso recordó sus orígenes en Carabanchel, donde aprendió a jugar en la calle, rodeada de chicos mayores y con porterías improvisadas.

También habló de sus referentes, de su etapa en el Barcelona, del mal recuerdo de su paso por el PSG y de su nueva vida en México, primero en Pachuca y ahora en Tigres, donde asegura sentirse querida y competitiva.

Ese recorrido ayuda a contextualizar su figura. Jenni Hermoso no es solo la protagonista involuntaria de un caso que sacudió al fútbol español; es también una campeona del mundo, una futbolista decisiva y una voz que ha decidido no callarse después de haber vivido lo que define como una pesadilla.