Luis Rubiales, en ESTADIO Deportivo: "﻿﻿Se está demostrando que siempre he actuado con honestidad"

Luis Rubiales atiende a ESTADIO Deportivo para hablar de su libro, defender su gestión al frente de la RFEF y dar su valoración acerca de El Gran Derbi que jugarán Sevilla y Betis el próximo domingo

Luis Rubiales está de gira por España presentando su libro 'Matar a Rubiales'. Casi 300 páginas en la que detalla el sufrimiento y tormento que viene padeciendo desde que sucedió el episodio del beso a Jenni Hermoso durante el acto de celebración del Mundial femenino en Australia. La presión social y del Gobierno de Pedro Sánchez le obligaron a salir de la Real Federación Española de Fútbol, ente que presidía hasta ese momento. Ahora el de Motril da la cara para defender su gestión sin miedos.

El libro de Luis Rubiales, un éxito

Durante su paso por Sevilla, Luis Rubiales atiende a ESTADIO Deportivo agradecido por la acogida que está teniendo el libro en el país: "Estoy feliz en todos los lugares a los que voy, me encuentro amigos, conocidos y gente también curiosa que viene a ver el libro, a escuchar un poco lo que hablamos en estas tertulias, en escucharos también a los medios vuestras preguntas que son interesantes", comienza diciendo.

La venta de su libro que va sobre ruedas: "En definitiva satisfecho, porque está teniendo una gran acogida, se está vendiendo muchísimo. Estamos primeros en tres categorías. Hemos alcanzado ya la ansiada estantería de 'bestseller' y feliz porque al final lo que quiero es que se sepa la verdad, que la gente pueda conocer con documentación cuál ha sido mi gestión".

¿Teme más represalias tras la publicación del libro?

"No es que temiera por mi vida, es que en República Dominicana, en el registro que cuento en el libro entran 20 personas enmascaradas con fusiles, con metralletas, etc. Luego vimos que era un registro. En el primer momento creíamos que eran asaltantes, pero finalmente yo creo que afortunadamente con el paso del tiempo las aguas están volviendo a su cauce".

El dirigente asegura que el tiempo está poniendo las cosas en su sitio: "Se está demostrando que siempre ha actuado con honestidad, siempre lo he defendido y además en el libro no solamente lo cuento, sino que además aporto las pruebas. Esto es importante en un momento en el que mucha gente habla de la presunción de inocencia. Creo que es importante también justificar el por qué uno ha hecho las cosas bien".

Defiende su gestión al frente de la RFEF

Presidente de la Real Federación Española de Fútbol entre 2018 y 2023, Rubiales saca pecho por su gestión: "Habiendo cometido errores, estoy convencido también que en mi época de gestión de la Federación, con el equipo que había, se hicieron muchísimas cosas bien en todo este tiempo".

Preguntado por lo que más le ha dolido en este tiempo, el granadino responde: "Las etiquetas o los insultos o las cuestiones que vienen de fuera, sinceramente le doy la importancia que tienen, no me hacen daño. Teniendo a mi gente conmigo, eso es lo importante. Hay cosas que han dolido. Pues seguramente que haya habido personas que de manera injusta o por haber estado en mi equipo han perdido su puesto de trabajo. Familias que lo han pasado mal. Eso es lo más duro", deja claro. "Y luego mirar mucho por mi familia, que esté bien y a partir de ahí como todo el mundo, aunque sea un tópico. Y ahora que vienen las navidades: tener salud, estar fuerte, es lo más importante".

El Gran Derbi entre Sevilla y Real Betis

Rubiales desgrana el encuentro que enfrentarán a Sevilla y Betis en el Sánchez-Pizjuán, El Gran Derbi: "Es un partidazo. Creo que ahí saltan chispas y en el buen sentido de la palabra, que luchen, que lo hagan con nobleza, con calidad... Son dos muy buenos equipos, dos referentes del fútbol andaluz y español. Que gane el mejor, como se suele decir".

Para Luis Rubiales no hay favorito el domingo: "No, es que en los derbis no hay favorito. Es casi imposible que a lo mejor uno llega muy por encima y tal, aunque fíjate, incluso los resultados. Y ahora el último partido del Sevilla que perdió en Barcelona contra el Espanyol estuvo muy bien. El Betis, un gran equipo que además lleva ya varias temporadas haciéndolo muy bien. Pero es que en estos partidos es que no vale nada de eso. Es que puede ganar cualquiera de los dos y lo que espero que haya un bello espectáculo", finaliza.