Luis Rubiales, contundente en la presentación de su libro en Sevilla: "No van a aparecer las mordidas de Arabia ya que no han existido"

Luis Rubiales, en la capital de Andalucía, ha tenido la ocasión de presentar su libro "Matar a Rubiales", una comparecencia que ha tenido lugar para diversos temas, incluyendo una acusación a Pedro Sánchez

Luis Rubiales es una de esas personas que han protagonizado la agenda informativa española durante varios años. Durante su mandado como presidente de la RFEF, varios son los frentes que se le han abierto y que acabaron marcando el final de su carrera en los despachos del fútbol español. El último de ellos, el escándalo del beso a Jenni Hermoso, fue la gota que colmó el vaso de un historial largo de casos. Desde ese agosto de 2023 hasta hoy, su nombre ha seguido siendo uno de los más sonados, con gran repercusión con cada acto que realiza.

El último de ellos tuvo que ver con una de sus historias más controvertidas de sus últimos años. Hace apenas unas semanas, en la presentación de su libro "Matar a Rubiales" en Madrid, su tío lanzó unos huevos para agredir al expresidente de la Federación Española de Fútbol. Ese caso fue portada en casi todos los medios nacionales, debido a la magnitud del hecho y de la sorpresiva que los entresijos iban arrojando. El interés en saber qué es de la vida de Luis Rubiales sigue estando presente y eso se ha demostrado en la capital de Andalucía, como es en Sevilla.

En un hotel de la ciudad hispalense, el motrileño ha presentado su obra junto al periodista Ángel Acién. Con el devenir de las obras, poco a poco se iba congregando el público que acabaron llenando esta sala situada en el establecimiento hotelero. Uno de los nombres que destaca es el de Fernando Sales, exfutbolista del Sevilla FC, y que no dudó en acercarse en la presentación de este libro.

Desde las bromas por los huevos hasta la defensa hacia su persona

La presentación de ese libro comenzó con el presidente de la editorial "Última Línea", que realizó una defensa de la figura de Luis Rubiales. Muchas son las voces que antojaban esa figura algo chulesca del expresidente, algo que ha querido matizar para añadir el cambio de opinión que ha tenido con el paso del tiempo. Cuando empezó la presentación, con la intervención de Ángel, quiso hacer referencia a esa pequeña al lanzamiento de huevo dejando claro que "este hotel no era un buen sitio al tener un supermercado cerca".

Al adentrarse en los temas del libro, poco a poco fue adentrándose en algunos temas que tenían que ver con su obra realizada. Una de esas referencias fue la de presidente de LaLiga, Javier Tebas, el motivo con el que se puso el titular al ser una de las frases que intercambió el presidente de LaLiga con otro agente de la participación. También quiso hacer referencia a Louzán, considerando que gracias a su elección LaLiga tiene las llaves de la Federación.

En este coloquio, Luis Rubiales expresó que el germen de todo esto fue un titular de prensa donde se acusaba a Rubiales de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí para beneficiar a Gerard Piqué. Sobre este caso, ha querido dejar claro que no fue así, aclarando que "no van a aparecer las mordidas de Arabia ya que no han existido".

El beso a Jenni Hermoso y los palos al Gobierno

A partir del capítulo 14, en el libro se empieza a hablar del capítulo que marcó el final de su carrera como Presidente de la RFEF, como es ese beso a Jenni Hermoso. Este caso, producido tras ganar el Mundial de Fútbol Femenino, tuvo una gran importancia mediática, acabando todo en un juicio donde aún no se ha conocido la sentencia final del caso. Sobre esto, ha comentado que se produjo en medio de un contexto de celebración, separándolo de un carácter sexual, aclarando que él tiene una "enorme tranquilidad espiritual".

También tuvo referencias al Gobierno, con apariciones de ciertas personas como Pedro Sánchez, María Jesús Montero o Yolanda Díaz. En el caso del presidente del Gobierno español, le acusó de "no ser un buen español", haciendo alusión a una conversación que tuvo con él en diciembre de 2022, cuando le comentó que "jamás iba a dar la amnistía ya que era ilegal".