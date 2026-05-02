Sevilla Femenino 0-2 Real Madrid: Las de David Losada siguen sin levantar cabeza

Quinta derrota consecutiva y segunda jornada sin ver puerta de las blanquirrojas, que sucumbieron en el segundo tiempo ante un rival de Champions League que supo apuntillar por medio de Alba Redondo y, ya en la prolongación, Noemie Feller a un oponente atascado y timorato

Continúa en caída libre el Sevilla FC Femenino en esta recta final de la Liga F, una trayectoria inesperada aunque sin mayores consecuencias, habida cuenta de que las pupilas de David Losada venían antes de esta funesta racha de encadenar cuatro triunfos con los que llegaron a solar con meter presión a los clubes que luchan por la Champions League. Sin embargo, con la de este sábado frente al Real Madrid en el Estadio Jesús Navas son ya cinco derrotas consecutivas, que dejan a los blanquirrojas en la séptima plaza de la clasificación, con los 39 puntos que figuraban ya hace mes y medio en su casillero.

En esta ocasión, un solitario tanto de Alba Redondo al poco de la reanudación, al cabecear a quemarropa un servicio cerrado desde la derecha de Eva Navarro, bastaba para que los tres puntos volaran hacia tierras madrileñas, aunque es cierto que, al filo del ecuador del primer tiempo, Naomie Feller había estrellado un balón en la madera. Ya con el tiempo más que cumplido, la propia atacante francesa aprovechaba un servicio de Sara Däbritz para poner tierra de por medio en el marcador y ratificar el segundo puesto merengue, máxima aspiración ante el poderío una temporada más del ya campeón con mucha antelación FC Barcelona.

Para el Sevilla Femenino quedan tres jornadas en las que las nervionenses deberán romper esta triste dinámica para acabar la temporada con otro sabor de boca. Una visita al Madrid CFF la próxima jornada, el adiós en casa ante la SD Eibar y el epílogo en tierras catalanas contra el RCD Espanyol constituyen el final de un viaje a ratos gozoso que tendrá continuidad.

Ficha técnica del Sevilla - Real Madrid de la Liga F

Sevilla FC: Esther Sullastres; Débora García, Alice Marques (Iris Arnáiz 87'), Isabel Álvarez, Esther Martín-Pozuelo; Alicia Redondo, Rosa Márquez, Raquel Morcillo; Fatou Kanteh (Alba Cerrato 76'), Millaray Cortés (Gemma Gili 54') y Andrea Álvarez (Xenia Barrios 76').

Real Madrid: Merle Frohms; Eva Navarro, Maëlle Lakrar, Rocío Gálvez, Shei García (Iris Ashley 79'); Ingrid Angeldahl, Caroline Weir (María Méndez 93'), Sara Däbritz; Alba Redondo (Yasmim Assis 79') (Noe Beltrán 85'), Noemie Feller y Linda Caicedo (Antonia da Costa 85').

Árbitra: Planes Terol (murciana). Amarillas a las locales Millaray Cortés y Alice Marques, así como a la visitante Antonia da Costa.

Goles: 0-1 (52') Alba Redondo; 0-2 (95') Feller.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 27ª de la Liga F, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla.