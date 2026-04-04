DUX Logroño 2-1 Sevilla: Bache nervionense que empieza a preocupar

El Sevilla sufre su tercera derrota consecutiva tras caer en su visita a Logroño en un partido que llegó a empatar con un golazo de Milla cortés y en el que mereció mayor premio por ocasiones

El Sevilla sufrió una dura derrota en Logroño que confirma que atraviesa por un bache mayúsculo al sumar ya tres jornadas sin puntuar, en esta ocasión con un rival que lucha por la salvación. Frenazo en seco a su otrora inercia ganadora que le condena a perder otro puesto en la tabla.

Tras dos derrotas consecutivas en casa contra el Badalona y el Granada, las de David Losada encaraba este desplazamiento a La Rioja con la intención de volver a sonreír, pero la mayor efectividad de las locales, más necesitadas, se impuso en un partido en el que hubo más ocasiones por parte hispalense.

De hecho, a poco de empezar Deborah y Milla Cortés protagonizaron las primeras llegadas sevillistas, pero, sin embargo, en su primer acercamiento al área de Sullastres, el Dux se adelantó en el marcador, en el minuto 12, con un tanto de Rebeca en una acción a balón parado. Este tanto noqueó a las sevillistas durante una fase en la que insistieron las riojanas para abrir brecha en el mercador.

A la media hora empezaron a reaccionar las sevillistas, con aviso previo antes de que Milla Cortés armara un disparo espectacular desde más de 30 metros para sorprender a la meta Miralles. Un auténtico golazo que devolvía las tablas al marcador en el 39' y todo apuntaba que se llegaría al descanso con empate.

Sin embargo, al borde del ecuador, el Logroño volvía a ponerse por delante con el señalamiento de un penalti transformado en el 45' por Isina. Al Sevilla le tocaba de nuevo remar contracorriente en la segunda mitad.

Y lo cierto es que hubo reacción por parte de las sevillistas, que buscaron con ahínco el empate, hasta el punto de disfrutar de varias ocasiones para ello ante un rival que apostó por defender el resultado en su terreno de juego.

Raquel lo tuvo en el 42' y en el 59' Fatou Kanteh perforó la portería rival, pero el tanto fue anulado. No por ello, desistió el Sevilla, que a punto estuvo de igualar en una acción a balón parado que logró rematar sin éxito Rosa Márquez. Sin embargo, todos los intentos fueron en vano y finalmente las nervionenses vuelven de vacío y caen a la séptima plaza tras el triunfo del Granada contra el Espanyol.

Ficha técnica:

DUX Logroño: María Miralles; Morcillo, Rebeca, Marta, Leitner; Velazco (Mía Asenjo, 62'), Falfan, Cata (Laura Martínez, 71'); Flavine (Giménez, 62'), Isina (Fon, 86') y Salomé (Iría Castro, 86').

Sevilla FC: Sullastres; Débora García (Alba Cerrato, 65'), Alice Marques, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo; Rosa Márquez, Milla Cortés, Alicia; Fatou Kanteh, Raquel (Gemma, 65') y Wifi (Andrea Álvarez, 65').

ÁRBITRA: María Gloria Planes Terol (comité murciano). Amonestó a la local María Miralles y Mía Asenjo y a las visitantes Raquel, Débora García, Isa Álvarez y Alice Marques.

GOLES: 1-0: Rebeca (min. 12'); 1-1: Millaray Cortés (min. 39'); 2-1: Isina (45+1', pen.).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de la Liga F Moeve celebrado en el Estadio Municipal de Las Gaunas.