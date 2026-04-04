Luis García Plaza confirma baja de última hora en el Sevilla y anuncia cambios importantes: "Almeyda hacía cosas diferentes..."

El nuevo técnico revela que pierde a un futbolista importante para su debut y deja claro que se verá a un Sevilla muy diferente al de Almeyda, con "muchos conceptos" y una idea clara y simple

Luis García Plaza ofreció hoy en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán su primera rueda de prensa previa a un partido en vísperas del desplazamiento a Oviedo para el crucial choque de este domingo con el Oviedo en el Carlos Tartiere.

El nuevo técnico sevillista analizó la importancia del partido, cómo lo afronta el equipo tras el cambio de entrenador y confirmó una ausencia muy importante después de que no se entrenara en la sesión de hoy.

García Plaza anuncia la baja de Azpilicueta y se acuerda de Almeyda

"Será baja Azpilicueta, pero el grupo está bien. Se ha entrenado con mucha actitud, que es lógico con un cambio de entrenador. Estamos instaurando muchos conceptos nuevos, pero no por ser un técnico diferente, sino porque cualquier entrenador español que sustituyera a Matías es diferente, ni mejor ni peor. Los han asimilado muy bien. Tenemos que dejarnos la vida por el equipo, el club y la afición. Empieza lo que vale, como diría Luis Aragonés”, señaló el entrenador nervionense, que corroboró la presencia de Peque.

"Empezó a entrenar el miércoles, está disponible. Es verdad que lleva tiempo sin jugar. No está para jugar en principio, ni mucho menos, pero está para el banquillo y está para poder participar un rato, si lo creo oportuno. Son tres días con el grupo, o sea, es poco tiempo", apuntó el míster, muy empático con Almeyda.

“Quiero mandar un abrazo a Matías, porque a mí me ha pasado que me sustituyan y me hubiera gustado que lo hicieran conmigo. No han sido dos semanas de preparación de partido, estoy muy satisfecho pero el partido es otra historia, es una batalla", apuntó el técnico madrileño, que aseguró que el fútbol del equipo cambiará drásticamente e hizo hincapié en la necesidad de adaptar el sistema para reducir la sangría de goles.

El nuevo técnico que la idea de juego cambiará sensiblemente

“Los equipos tienen que seguir una evolución. Sin hacer nada extravagante, la forma de jugar va a cambiar mucho. Almeyda hacía cosas muy diferentes a las que se hacen en España, que cuando salía bien era espectacular pero... Tenemos que reducir los goles en contra, eso está claro”, señaló García Plaza, consciente de que necesitan hacer lo que saben dentro de un guion sencillo: “Tenemos que sentirnos cómodos. Saber que si hay que sufrir, lo que te salva es correr. El abc hay que hacerlo siempre. He visto a un equipo que en ocasiones se habla poco. La palabra clave es competir”.

Además, destacó, como no podía ser de otra forma, la importancia de ganar en el Carlos Tartiere, donde se crece el Oviedo dentro de sus limitaciones: "Nos quedan nueve finales. Eso está claro. Si ganamos damos un paso adelante importante. Es un equipo que está jugando muy bien como local, me han gustado muchísimo. El cambio de entrenador cambió la tendencia y en casa son muy intensos. Nos van a exigir mucho”.

Igualmente, García Plaza señaló la predisposición que se ha encontrado en el club para revertir esta peliaguda situación: “Me han sorprendido muchas cosas. La gente del club está predispuesta a ayudarnos al máximo. Lo agradezco. Las ganas que tiene todo el mundo de volver a llevar al Sevilla donde corresponde es la idea que hay aquí”.