En el Ramón Sánchez-Pizjuán y sin Azpilicueta, el Sevilla se prepara para la final frente al Oviedo

El central navarro no llega a tiempo finalmente para este partido en el Carlos Tartiere, llegando a realizar trabajo específico en la Ciudad Deportiva junto a Lucien Agoumé, que está sancionado para este encuentro

La Semana Santa ya se encuentra en su final, con un Sábado Santo que será la antecesora del Domingo de Resurrección, un día que, aparte de lo que significa a nivel cofrade, también será importante para el Sevilla FC. Frente al Oviedo, a las 18:30 de la tarde, Luis García Plaza intentará darle alas a un equipo que ya se encuentra a tres puntos de la zona de descenso, estando los fantasmas más que presentes sobre el Ramón Sánchez-Pizjuán con el miedo para poder repetir una temporada más los nervios que ya se han vivido temporadas anteriores. El primer paso para evitar esto debe ser en el Carlos Tartiere.

Esta semana ha sido algo atípica debido a las festividades, pero el equipo ha entrenado con total normalidad. La mayoría de estos días han estado entrenando en sesión de tarde, quitando el Martes Santo, que fue en jornada de mañana. Ese día, además, también compareció el presidente de la entidad hispalense, José María del Nido Carrasco, en la ofrenda floral ofrecida a los titulares de la Hermandad de San Benito. Luis García Plaza tiene clara una cosa, y es que no ha dudado en trabajar desde el primer momento. De hecho, el viernes de la pasada semana ya se estuvo trabajando sesión de táctica.

En la mañana de este Sábado Santo, el equipo de García Plaza ha entrenado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Esta práctica la ha recuperado el técnico argentino, que tomó la decisión de entrenar en el estadio los días antes de los partidos, siendo la primera sesión este sábado. Una de las primeras noticias ha sido César Azpilicueta, que no ha estado junto a sus compañeros en el día de hoy. El jugador sufrió una sobrecarga en el abductor en el último partido ante el Valencia CF. El jugador ha realizado trabajos parciales con el grupo durante esta semana, pero finalmente no llegará a tiempo para medirse al Real Oviedo y este sábado se ha ejercitado en solitario con trabajo específico en la ciudad deportiva junto a Lucien Agoumé. Tampoco ha estado Marcao, que se prevé que no vuelva antes de final de temporada.

Uno de los principales jugadores que ha regresado durante estos días es Peque Fernández, que llevaba mucho tiempo sin poder estar junto a sus compañeros. Con todo esto, el equipo ya se prepara para una de las finales de esta temporada, con la intención de poder conseguir una tranquilidad tan ansiada como sufrida.