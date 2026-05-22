Sergio Ramos y la compraventa de la mayoría accionarial: avances en lo que se puede a la espera de cotas mayores

Tercera reunión de la semana para seguir perfilando el contrato definitivo a la espera de que las dos partes aclaren el panorama en lo referente a la liberación de cargas de los títulos, en el caso de los vendedores, y los avales con garantías de pago, en el del camero y Five Eleven Capital

Para este viernes 22 de mayo estaba prevista una nueva reunión dentro del farragoso proceso de compraventa de la mayoría accionarial del Sevilla FC, que ya está confirmado que apurará los plazos en cuanto al periodo de exclusividad reservado con la LOI se refiere (que expira el próximo domingo 31-M). Si el pasado lunes había cónclave en el Ramón Sánchez-Pizjuán, los del miércoles y el último día hábil de la penúltima semana del mes han sido telemáticos. El más reciente, con los abogados de ambas partes como protagonistas: a saber, Julio Senn en representación de Sergio Ramos y Five Eleven Capital; y Alberto Pérez-Solano y Sofía Acuña, en la de los notables de la entidad.

Lo poco que se ha filtrado indica que se han producido avances, al menos en lo poco que se puede gestionar ahora mismo. Los letrados intentan dejar perfilada y rematada cuanto antes la redacción del contrato, que todos quieren rubricar antes de que acabe mayo, aunque luego (ya en junio) se acuda a la notaría para ponerlo todo en orden y que el resultado pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad. Esto último no ocurrirá hasta que el Consejo Superior de Deportes valide la operación, requisito indispensable, incluso, antes de que se convoque la correspondiente junta general extraordinaria (con un mes de margen) en la que se configure el nuevo consejo de administración.

El optimismo relativo se mantiene pese a unos retrasos que no estaban en mente de la mayoría, ocasionados, dependiendo a quién se pregunte, por la necesidad de que un número considerable del 84,5% de los títulos en venta se encuentre libre de cargas y embargos, o bien por las dificultades encontradas por los compradores a la hora de conseguir la financiación para los 400 millones de euros que deben acreditarse en su momento en forma de avales y garantías de pago. Consideran ambos que las trabas que quedan se superarán finalmente, como un par de asuntos no monetarios y sí formales que han aparecido estos días.

Una planificación, si todo va bien, en dos partes

Lo que sí parece descartado es que la ampliación de capital prevista, de unos 80 millones de euros y que también debe pasar el corte en el CSD, vaya a llegar a tiempo para los inicios de la temporada 26/27. Seguramente, como queda evidenciado por asuntos en 'stand-by' como la renovación de Oso y la elección del director deportivo y el entrenador, denunciadas por el propio Luis García Plaza este viernes, vendedores y compradores pacten un periodo de transición en el que se tomen decisiones deportivas con la economía de guerra como argumento, dejando revoluciones basadas en nuevas inversiones para la segunda vuelta y el mercado invernal, si no ya para la siguiente campaña.