García Plaza explica su situación en Nervión y avisa al Sevilla: "Vamos con retraso"

El técnico madrileño reconoce que su futuro en Nervión continúa en el aire, pero tiene claro que la planificación sevillista para la 26/27 ya parte con una peligrosa desventaja al estar "todo parado"

Luis García Plaza, dentro de sus posibilidades, se expresó con claridad meridiana en la rueda de prensa previa al choque de mañana contra el Celta, en la que principalmente, como era de esperar, se le preguntó por su futuro en el banquillo nervionense, a día de hoy en el aire, la planificación para la próxima campaña y el aterrizaje de Sergio Ramos en el Sánchez-Pizjuán.

Y lo cierto es que el técnico madrileño aportó más luz de la prevista, en el sentido de que reconoció que la parálisis actual en el club provoca que el Sevilla se esté quedando atrás en el mercado de fichajes, especialmente en el de futbolistas que terminan contrato y por los que abunda la competencia.

García Plaza mete prisas al club en la planificación

“Os voy a abrir un poco mis sensaciones. Lo que pienso de verdad. Llevo poco aquí, pero tienes tu corazoncito sevillista. Yo quiero lo mejor para el Sevilla. Si lo mejor es que entre alguien de fuera y tenga que salir yo, estaré contento. Pero si no es así, tenemos que saber cuanto antes por dónde tirar. Vamos a ir a la guerra con una economía de las más bajas de LaLiga. Cuanto antes nos movamos, mejor", explicó sin tapujos el técnico madrileño, que redundó en las dificultades para traer jugadores en la situación financiera que presenta el Sevilla.

"El futuro es de mucho sufrimiento para traer jugadores, eso lo debemos tener claro. El objetivo va a ser salvarnos cuanto antes. Necesitamos hablar con jugadores, iniciar, cuando va a comenzar la pretemporada… y está todo parado. No puedo decir al club que fiche cuando leo que el plazo termina el viernes. Si es para bien, me iré con la cabeza alta de haber colaborado de que ese grupo llegue con el equipo en Primera, y si no, necesito ponerme a trabajar. Vamos con retraso, con desventaja económica con los rivales, y si hay cuatro o cinco futbolistas libres, como se escapen, no podemos ir al mercado a por un traspaso. Ojalá todo se acelere, no por mí, por el Sevilla”, apuntó Plaza, al que se le preguntó qué necesita el equipo para que no se repita lo de esta temporada.

García Plaza se quedará en Sevilla hasta que se resuelva todo: "Es extraño"

“Si sigo aquí tendremos tiempo de valorar largo y tendido. Ojalá me sorprendiesen, pero el objetivo va a ser no pasar esta angustia que hemos pasado. Ahora estamos todos parados. Yo no me voy a ir a casa, me voy a quedar aquí hasta que se solucione. Vamos a ir a la guerra contra rivales que ya están planificando y eso lo complica todo”, señaló García Plaza, que insistió que el Sevilla ya va un paso por detrás y que dejó claro que todos los escenarios están abiertos con respecto a su continuidad.

“Estoy viviendo cosas muy diferentes a las que he vivido en mi carrera. Es la segunda vez que he sustituido a un entrenador. Soy un tío de armar proyectos, de ir creciendo poco a poco con los equipos. Estoy viviendo una situación extraña, que soy el entrenador del Sevilla sin saber. Puede entrar un grupo diferente y que deje de serlo. Esperar acontecimientos y nada más”, apuntó el preparador sevillista, orgulloso de lo que ha conseguido al frente del banquillo nervionense.

"Han sido las seis semanas más intensas de mi vida"

“Han sido las seis semanas más intensas de mi vida. No es lo mismo ver un equipo en la tele que conocer a los jugadores. El otro día se juntó una sensación de felicidad con otra de alivio. El reto era complicado, no solo deportivamente, que lo era, sino por el peso que tiene el Sevilla. Es venir a uno de los más grandes de España a intentar que no caiga y hubo un momento que estuvo muy jodida la cosa", señaló el míster sevillista, que quiere cerrar el curso y, a lo mejor, su etapa como sevillista, con un triunfo en Balaídos: "Ojalá logremos subir en la clasificación, por prestigio. Vamos a ir a Vigo a ganar”.