Bajas significativas en la despedida del Sevilla y manteo a César Azpilicueta

Batista Mendy y Januzaj causaron baja en el entrenamiento de hoy, en el que se rindió homenaje a Azpilicueta, con la consecuencia de que pierden su última oportunidad; tampoco estuvieron Castrín ni Manu Bueno

La plantilla del Sevilla completó esta mañana en el Ramón Sánchez-Pizjuán el último entrenamiento previo al partido de mañana sábado en Balaídos contra el Celta y con el que cerrará la presente temporada.

Una cita que afronta con los deberes ya hechos, pero que se tratará del último servicio de numerosos futbolistas del actual Sevilla por la reconstrucción que se espera el próximo verano.

Azpilicueta, manteado por sus compañeros

Así las cosas, hoy mismo, César Azpilicueta ha anunciado que se retira del fútbol en activo tras 20 años de carrera que ha culminado como sevillista, por lo que dirá adiós en el partido de este sábado en el feudo vigués.

Por este motivo, el central navarro fue manteado por sus compañeros en el entrenamiento de hoy una vez que conocieron la noticia de que cuelga las botas de manera definitiva. Un momento muy emotivo para el experimentado defensa después de comunicar una difícil decisión.

Sin embargo, habrá futbolistas que no se podrán despedir en el terreno de juego debido a problemas físicos que le impedirán lucir por última vez la elástica del Sevilla.

Mendy y Januzaj, ausentes en la sesión, se marcharán sin decir adiós sobre el césped

De este modo, tal y como ocurrió ayer, Batista Mendy, por un golpe sufrido el jueves, no trabajó con el resto de compañeros sobre el césped de Nervión y todo apunta a que no entrará en la lista definitiva para el encuentro contra el Celta y se marchará sin la oportunidad de decir adiós vestido de corto.

Y es que desde su aterrizaje en el banquillo sevillista, García Plaza ha sumido en el ostracismo al pivote, solo con minutos residuales después de que fuera pieza importante para Matías Almeyda.

Este cambio de estatus ha provocado que el Sevilla no considere la ejecución de la opción de compra de siete millones pactada en su cesión con el Trabzonspor ni la posibilidad de negociar una rebaja, a lo que estaría dispuesto a priori el club turco. Antes de la llegada del madrileño, Mendy había comunicado, incluso, al club su deseo de continuar, pero su situación sufrió un tremendo vuelco negativo que lo ha cambiado todo.

También se marchará sin despedirse sobre el campo Januzaj, que tampoco se entrenó en la sesión de hoy por enfermedad, si bien no habría jugado igualmente al no haber disfrutado de un solo minuto con García Plaza. El belga termina contrato y abandonará con total seguridad Nervión tras una paso muy discreto y costoso como blanquirrojo.

Castrín y Manu Bueno, bajas; Nico Guillén, con el grupo

Tampoco se ejercitaron Andrés Castrín ni Manu Bueno, también bajas en el cierre de temporada con el futuro del jerezano completamente en el aire, mientras que el joven Nico Guillén trabajó con el primer equipo y podría entrar en la convocatoria.