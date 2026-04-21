Facilidades para el fichaje de Batista Mendy: el Trabzonspor espera al Sevilla abierto a negociar

Fuentes muy cercanas al Trabzonspor aseguran a ESTADIO que el club turco espera que el Sevilla se quede con el pivote y no descarta allanar el camino una vez que hoy mismo ha atado a un pivote que le cierra la puerta de vuelta

Antonio Cordón, en el caso de liderar el próximo proyecto nervionense, se enfrentará en verano a numerosas decisiones para la construcción del Sevilla 26/27 con la misma limitación económica que en los mercados anteriores y una de ellas se encuentra sobre su mesa desde hace tiempo: intentar retener o no a Batista Mendy en el próximo mercado estival.

Cabe recordar que el Sevilla alcanzó un acuerdo con el Trabzonspor turco para la cesión por una temporada del medio a cambio de 250.000 euros con una opción de compra valorada en de euros.

Mendy comunicó su deseo de seguir, pero ahora ha perdido portagonismo

El destacado rendimiento del francés provocó que el Sevilla empezara a tantear el terreno y mantuviera una conversación reconocida por el propio futbolista en la que Mendy comunicó su deseo de continuar y el club se posicionó en favor de procurar dentro de sus posibilidades hacerse con sus servicios mediante una negociación con la entidad turca, pues la cantidad pactada no cuadra ahora mismo en su economía.

Sin embargo, en la recta final de Almeyda y en el arranque de García Plaza, el de Saint-Nazaire ha perdido protagonismo y a día de hoy ocupa un rol secundario en el centro del campo sevillista. El nuevo técnico contó con él en su debut por la sanción de Agoumé, pero ante el Atlético prolongó la postura adoptada por el 'Pelado' y le brindó pocos minutos.

Esta circunstancia cuestiona obviamente que el Sevilla vaya a mantener el deseo de ficharle y que el futbolista piense igual que tiempo atrás, por lo que ahora mismo abundan las incógnitas.

El Trabzonpor ficha en la posición de Mendy y espera al Sevilla

La única certeza en este momento es que el Trabzonspor no cuenta con Mendy para la próxima temporada y su única intención es hacer caja. Tanto es así que hoy mismo la entidad de Trebisonda ha cerrado el fichaje libre de Ruslan Malinovskyi, pivote ucraniano de 32 años procedente de la Roma. Por si había alguna duda, le cierra la puerta de vuelta a Mendy, opción que, no obstante, no baraja ninguna de las dos partes.

De hecho, fuentes muy cercanas al Trabzonspor aseguran a ESTADIO Deportivo que el club otomano espera que el Sevilla ejecute la opción de compra y que, en el caso de no hacerlo, no están cerrados a sentarse para tratar nuevas condiciones al querer desprenderse del medio y obtener rédito.

Son numerosos los futbolistas que regresarán al Papara Park tras una cesión y en el caso de Batista Mendy en Trebisonda confían, a tenor de las informaciones que manejan, en el que Sevilla dará un paso al frente después de lo negociado el pasado verano.

Mendy entrará en el último año de contrato y en Trebisonda no descartan una rebaja

El Trabzonspor pagó 4,4 millones en 2023 al Angers y el valor de mercado del futbolista según Transfermarkt asciende a 10 millones de euros, y lo cierto es que Mendy entrará en su último año de contrato, por lo que el escenario de una rebaja resulta probable, si bien está por ver si el Sevilla quiere o está en disposición en verano de realizar un esfuerzo económico por Mendy.