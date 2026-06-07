Ilia Topuria genera dudas en el final ante Gaethje

Su mayor rival y las personas más cercanas diseccionan la pelea de El Matador con Justin Gaethje y casi todos coinciden en el mismo final, aunque no en la forma ni en el cuándo

Ilia Topuria es favorito en las apuestas, para la mayor parte de los seguidores y también de los luchadores en la pelea que le va a enfrentar el próximo sábado a Justin Gaethje en la Casa Blanca.

Sólo los más acérrimos del peleador norteamericano -y Paddy Pimblett- confían en que este puede plantar cara y, de hecho, el debate está sobre cuanto durará de pie Gaethje y si la pelea acabará en el primer asalto o podrá extenderse algo más.

Sobre ello y sobre cómo se prevé la pelea han hablado rivales de ellos dos y también los que mejor conocen a Ilia Topuria. Un grupo de entrenadores que no subestiman lo que puede hacer el luchador estadounidense y que, aunque vaticinan un triunfo del español, tienen claro dónde puede hacer daño su rival.

Volkanovski, el que más claro lo tiene

Sí ha sorprendido el vaticinio del que fuera rival de Ilia Topuria en el peso Pluma, Alexander Volkanovski, quien cree que, si nada pasa y se desarrolla el combate 'arriba', todo dependerá del riesgo que corra Gaethje. "Tan pronto como Gaethje se abra, se acabó el juego. Creo que podría ser rápido una vez que quede expuesto. Y pienso que eso está destinado a suceder", analiza en su canal de Youtube.

Volkanovski, de hecho, sólo cree que pueda durar si Gaethje es conservador, aunque el resultado final sería el mismo. "Si Justin pelea de manera muy defensiva, podrías ver que se extienda hasta el segundo round o incluso el tercero, pero tan pronto como Gaethje se abra, creo que vas a ver el final", añadía.

Aleks Topuria eleva a Gaethje al nivel de leyenda

Si esa es la visión exterior, la de la persona más cercana a Ilia Topuria, su hermano Aleksandre, es parecida en el final, aunque no tiene tan claro que vaya a ser fácil. El Conquistador tiene muy analizado lo que puede hacer The Highlight y sabe que es peligroso.

"Tengo muchos escenarios en mi cabeza. Pueden pasar un montón de cosas, pero veo todos los escenarios a favor de Ilia", señala en ABC el peleador hispano-georgiano, que ve a Justi Gaethje como un grande. "Independientemente de que la gente hable de que la pelea está ya ganada, nosotros nunca lo tomamos así. Es un trabajo diario. La victoria se logra en el gimnasio y por eso estamos trabajando durísimo. En ningún momento subestimamos a Justin Gaethje. Es una leyenda, pero... en todos los escenarios veo superior a Ilia", añade.

Para Javi Climent, la pelea acabará pronto

Javi Climent, el preparador físico de Ilia Topuria, también cree que el español va a noquear "temprano" a Gaethje, pero vaticina un combate "emocionante" y que el americano va a tratar de llevar la pelea a su terreno con "boxeo sucio en la corta distancia".

"Gaethje siempre da batalla. No hay ninguna pelea suya que sea aburrida. No nos tenemos que olvidar que lleva siendo uno de los mejores del mundo mucho tiempo. Si está en esta pelea es porque se lo merece y le estamos dando todo el crédito que se merece. Los entrenamientos están siendo muy duros e Ilia llegará al cien por cien. Que se prepare Gaethje porque va a tener una noche dura", indica en ABC Climent, que no descarta, pese a todo lo que se ha dicho, que Gathje busque los agarres. "Nosotros no descartamos que utilice la lucha, es un juego con muchas áreas y podría salir por ahí", avisaba.

El Dr. Aldo describe dónde atacará Ilia Topuria

Otro de los que han estado al lado de El Matador en estos momentos de gloria, el doctor Aldo Martínez también da una victoria para el español y desvela los puntos débiles de su contrincante, que tratará de aprovechar Ilia Topuria. "Su guardia alta y cuadrada deja expuesto el cuerpo, especialmente el plexo solar, y su cabeza tiende a permanecer fija en la línea central, lo que lo convierte en un blanco predecible para jabs y golpes rectos de rivales con buen desplazamiento lateral", indicaba el doctor en Ciencias de la Salud y del Deporte, que ha hecho un análisis perfecto de a lo que se puede enfrentar el sábado Ilia Topuria.