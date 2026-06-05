Tsarukyan renuncia a Topuria y confirma su pelea con Makhachev

El luchador armenio se ha borrado del evento de la próxima semana porque el día anterior pelea en una velada de wrestling, de la RAF

A una semana de que tenga lugar la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje hay pocas incógnitas por resolver, pero una que parecía clara, ahora está en el aire: quién será el sustituto si alguno de los dos luchadores se lesiona en estos últimos días de preparación.

Había uno señalado claramente y era, como parece lógico, el peleador que, a priori, debería enfrentarse al campeón de esta pelea y luchar por el título del peso Ligero en los próximos meses. Obviamente se trata del número uno del ránking en esa división: el armenio Arman Tsarukyan.

Sin embargo, ha sido el propio luchador de origen ruso el que ha anunciado que no va a estar de suplente y que renuncia a estar en el UFC Freedom 250, nombre que recibe este evento especial que se va a celebrar en la Casa Blanca.

El motivo por el que Tsarukyan no ha querido estar es porque tiene una cita de wrestling, donde se está dejando ver más en los últimos meses que en las MMA. "No estoy agendado hasta septiembre ya. Puede que no lo anuncien todavía. Tengo una pelea de wrestling el 13 de junio y veremos. Soy el reemplazo, pero como todo va a ir bien... Quedan dos semanas, están bien y creo que van a pelear, así que esperaré mi oportunidad", confirmó un Arman Tsarukyan que peleará con Tony Ferguson en Philadelfia en la fecha anunciada, un día antes del evento de la Casa Blanca, y que en el caso de seguir de suplente, no habría podido pelear en la RAF, ya que tendría que haber estado presente en el pesaje del UFC Freedom 250.

Tsarukyan antepone la RAF a la UFC

"¿Volar a Washington y dar el peso? No, no. Pelearé en RAF", confirmó el luchador en un acto promocional de ese otro evento de wrestling. De hecho, Tsarukyan fue más allá y señaló que, aunque vuelva en septiembre y le asignen la pelea con el campeón del peso Ligero a continuación, no será con Ilia Topuria, al que ve peleando con Islam Makhachev si gana el próximo sábado.

"Si la UFC le permite subir de categoría, lo hará. Es mejor pelear con Islam que conmigo. Porque es un tercer título, mucho dinero, y si pierde contra Islam, no pasa nada. Subió de categoría y perdió contra el rey libra por libra", confirma el luchador armenio, quien ya hace tiempo que tiene asumido que no luchará con Ilia Topuria, como le habría gustado.

Arman Tsarukyan seguirá centrado, mientras espera esa nueva pelea en septiembre, en la RAF y en un wrestling en el que aparece como gran estrella. El luchador no pelea en la UFC desde noviembre y, en este tiempo, ha combatido en ocho peleas de esta modalidad 'de suelo', cinco de ellas en la RAF, que también paga muy bien. Habrá que ver cómo sienta su negativa a la UFC, que se ha quedado sin el recambio anunciado y, por ahora, no ha nombrado a otro.