Ilia Topuria eleva el tono a diez días de su gran noche

El luchador hispano-georgiano no ha dudado en responder a una nueva afrenta del entorno de su próximo rival

La cuenta atrás para el gran duelo entre Ilia Topuria y Justin Gaethje ha comenzado. Apenas quedan diez días para que se vean las caras en el UFC Freedom 250, en Washington, y tras la promoción vivida hace semanas, tanto los dos luchadores como su entorno se han encargado de calentar el ambiente.

Aunque las apuestas dan como claro favorito al vigente campeón del peso Ligero, tanto Gaethje como su entorno se muestran convencidos de que el norteamericano puede dar la sorpresa. Y no dudan, incluso, en menospreciar a un luchador como Topuria, que aún no sabe lo que es perder en su carrera.

El último en hacerlo ha sido el propio padre de Gaethje, en un video publicado en el canal de Youtube del peleador estadounidense. "Justin va a pelear contra otro tipo bajito y le ha ido realmente bien contra Chandler, Fiziev y algunos otros. Solo veo que pueda pasar lo mismo en esta pelea. Esto es para lo que entrenamos. Esto es en lo que ha puesto toda su vida", señaló el padre de The Highlight, quien se ha encontrado con una respuesta del mismo Ilia Topuria.

Ilia Topuria avisa: "18-0 PAPA"

En su caso lo ha hecho a través de otra red social, X, y allí de ha dejado claro que se va a llevar una decepción. "Los padres esperan algo. Los campeones saben qué sucederá. He oído esta historia antes. Hombres más grandes, hombres más fuertes, hombres mejores, hombres que dijeron que yo era solo un tipo pequeño que estaba a punto de recibir una lección de humildad... Todos aprendieron la verdad de la misma manera. Tu hijo ya sabe quién soy. El 14 de junio, tú también. 18-0 PAPA", publicó el luchador hispano-georgiano.

Pese a estas palabras y a que se han producido los lógicos desafíos en los últimos meses, Topuria habla, en general, bien de Justin Gaethje, un luchador que suele dar espectáculo en el octógono. "Me encanta ver sus peleas. No la última -ante Pimblett- porque fue realmente muy mala, pero normalmente, todas sus peleas son muy entretenidas", aseguraba el luchador español en una entrevista en el canal de YouTube DeepCut with VicBlends, donde dejó claro que la pelea se desarrollará arriba, aunque para él sería más fácil ganar en el suelo.

Gaethje, uno más en la colección de Topuria

Ilia Topuria quiere ganar dando espectáculo y a lo grande: con un KO. "Noquear a Volkanovski, Holloway, Oliveira y Gaethje es una racha increíble", indica el español, que ya ha doblegado antes del límite a tres mitos de la UFC y quiere hacerlo ahora con un cuarto. "Quiero darle a los fans el show y la parte entretenida", sentenciaba.

Ilia Topuria se ha tomado muy en serio este combate, pese a que le dan como claro favorito. Lleva ya más de dos meses en Florida preparándose a fondo y quiere pasar a la historia por su triunfo en la Casa Blanca. Previo paso para asaltar un tercer cinturón de campeón, con el que sueña.