Ilia Topuria corta por lo sano, acaba con la duda y apunta arriba
El luchador hispano-georgiano sabe que podría ganar de forma cómoda la pelea ante Justin Gaethje si busca el suelo
El evento más esperado del año está a tan solo dos semanas vista. Ilia Topuria y Justin Gaethje apuran su preparación para cruzarse en Washington en el llamado UFC Freedom 250, en un escenario del que ya se han visto imágenes esta misma semana de cómo va el montaje.
Ya más centrado en la pelea que en los eventos de promoción, en los que ha tenido que intervenir en las últimas semanas, el luchador español ha analizado lo que espera de esa pelea y ahí no se ha movido un ápice de o que ha dicho anteriormente. Y también de lo que lleva diciendo hace tiempo con respecto a otras peleas. Prefiere darle al público lo que le gusta antes que ganar de forma más segura y fácil. Traducido: que luchará arriba antes de buscar un derribo, donde podría sacar más ventaja ante Gaethje.
Así lo ha dicho en más de una ocasión y así lo ha ratificado en DeepCut Podcast, en una entrevista con VicBlends, donde deja claro que todo se va a decidir donde más le gusta. "¿Si la pelea irá al suelo? No, pienso que no porque... Si yo quisiera, por supuesto que lo derribo y hago con él (Gaethje) cualquier cosa que quisiera hacer. Sin embargo, quiero darle a los fans el show, el punto de entretenimiento. Con Max (Holloway) pasó lo mismo: podría haberle derribado, controlarlo en el suelo y someterlo, pero no hubiera sido tan emocionante como fue. Con Justin será una pelea de puro striking, al menos por mi parte", avisa El Matador.
Justin Gaethje confirma que está pensando en defenderse arriba
Y, si tenemos en cuenta donde pelea Justin Gaethje, sin duda que se decidirá ahí. El propio Gaethje, esta semana, admitía que toda su preocupación va a estar en cómo se posiciona, pero deja claro que todo va a decidirse de pie. "Realmente tengo que tener cuidado. Es más bajo que yo, y realmente no quieres que tu cabeza esté demasiado alta en comparación con tipos que te están lanzando misiles. El posicionamiento va a ser el factor más importante en esta pelea. Tengo que ser muy obstinado con mi posicionamiento, controlar el espacio, controlar sus pies y realmente ser diligente con mi defensa", admitía ante Álvaro Colmenero el luchador estadounidense.
Gaethje reconoce que en su situación actual rinde menos y que por eso está motivándose como si hubiera perdido con Holloway -abril de 2024, su última derrota-. "Después de una derrota, soy mucho más peligroso que después de una victoria. Así es la mente humana, y es una situación muy complicada cuando tienes éxito, mantenerte tan comprometido con el proceso como se necesita. Pero siempre está el recordatorio rápido de UFC 300: ¡qué buen knockout! (...) Así que, de nuevo, estoy entrenando pensando en que Max Holloway me noqueó. He conseguido dos victorias desde entonces...", indica en Grind City Media Justin Gaethje.
Ilia Topuria recuerda su debut
Independientemente de la pelea, Ilia Topuria también habla de las dificultades que ha tenido para lograr cerrar una pelea con Islam Makhachev, supuestamente, por la poca voluntad en apariencia de la UFC a que se dé ese combate; nombró quienes son para él los mejores luchadores de la historia, entre los que tiene a Jon Jones y a Conor McGregor; o cómo fue su primer combate y lo que pensó sobre su futuro en las artes marciales mixtas (MMA).
"Estaba pensando: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué estoy aquí?’. Estaba tan asustado, pero al mismo tiempo, tan motivado... No sé, fue tan raro. Atravesé un infierno. Recuerdo que casi me quedo en el backstage", señala sobre su debut. "Tuve esos pensamientos, lo juro. Él tenía mucha más experiencia, tenía 18 años...", reconoce el luchador hispano-georgiano.