UFC Vegas 117 o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Dani Bárez y con Allen vs Costa como combate estelar

El peso pluma será protagonista en el UFC Fight Night 117 de Las Vegas, que tiene un duelo de ese peso como estelar y en él también se jugará su futuro el valenciano Dani Bárez

Después del espectacular evento numerado, en el que Chimaev perdió su corona en la UFC a manos de Strickland, los eventos Fight Night regresan a Las Vegas para ver un UFC 117 que tendrá como combate estelar un duelo en el peso Pluma entre el inglés Arnold Allen y el brasileño Melquizael Costa, y en el que también habrá representación española, con el decisivo combate del levantino Dani Bárez ante Luis Gurule.

Allen, séptimo del peso Pluma, y Costa, duodécimo, serán los únicos luchadores con ránking UFC que pelen en el Apex esta noche. El británico llega, tras varios combates irregulares, con la idea de demostrar que está para peleas mayores, pero enfrente tiene a un Melquizael Costa en racha, ha ganado sus seis últimos combates, no pierde desde 2023 y este mismo año ya ha noqueado al mítico Dan Ige.

Por otro lado, tras la derrota de Joel Álvarez la pasada semana en el UFC 328, llega el turno de otro luchador español: Dani Bárez. Si el asturiano peleaba por entrar en el ránking del peso Ligero, Bárez lo hace por mantener su contrato en la UFC.

Para ello deberá ganar y, posiblemente, finalizar al norteamericano Luis Gurule. El valenciano y su rival han dado el mismo peso, y Bárez se muestra confiado en la victoria y asegura que, tras dos derrotas en Las Vegas, se va a quitar la espinita.

Cartelera estelar del UFC Vegas117

Arnold Allen vs Melquizael Costa (Peso pluma)

Dooho Choi vs Daniel Santos (Peso pluma)

Malcolm Wellmaker vs Juan Diaz (Peso gallo)

Modestas Bukauskas vs Rodolfo Bellato (Peso semipesado)

Timmy Cuamba vs Benardo Sopaj (Peso gallo)

Nikolay Veretennikov vs Khaos Williams (Peso welter)

Cartelera preliminar del UFC Vegas117

Tuco Tokkos vs Ivan Ersman (Peso semipesado)

Thomas Gantt vs Artur Minev (Peso ligero)

Ketlen Vieira vs Jacqueline Cavalcanti (Peso gallo)

Cody Brundage vs Andre Petroski (Peso medio)

Alice Ardelean vs Polyana Viana (Peso paja femenino)

Dani Bárez vs Luis Gurule (Peso mosca)

Shauna Bannon vs Nicolle Caliari (Peso paja femenino)

A qué hora pelea de Dani Bárez ante Luis Gurule

La pelea entre Dani Bárez y Luis Gurule es la segunda de la cartelera preliminar, por lo que se celebraría entre las 23:15 y las 23:30 horas. Esa cartelera preliminar comienza a las 23:00 y sólo se celebrará antes el duelo del peso paja femenino entre la irlandesa Shauna Bannon y la brasileña Nicolle Caliari.

A qué hora es el combate entre Arnold Allen y Melquizael Costa

La velada tendrá lugar este sábado 16 de mayo de 2026 desde el Ápex Arena de Las Vegas (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 3.500 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Vegas 117 se disputa a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Arnold Allen y Melquizael Costa, dará inicio a partir de las 2:00 horas.

Dónde ver por TV a Dani Bárez y la pelea de Arnold Allen y Melquizael Costa

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir este UFC Vegas 117, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max y por Eurosport 2. El evento empieza a las 23:00 horas y podrá verse en España a partir de las 00:00. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el UFC Apex de Las Vegas.