Israel - España de Balonmano | Horario, canal y dónde ver en TV el partido de los Hispanos de clasificación para el Mundial 2027

La selección española masculina de balonmano afronta con cinco goles de ventaja su duelo de vuelta ante Israel, en el que quiere certificar su presencia en el Mundial de Alemania 2027

La selección española masculina de balonmano tuvo en sus manos la opción de sentenciar su pase al Mundial de Alemania 2027, pero dejó el trabajo sin terminar. A nueve minutos del final, ganaba por ocho goles a una Israel que parecía entregada, pero un tiempo muerto la activo, España se relajó y los israelíes casi meten en un lío a los de Jordi Ribera.

Dos paradas providenciales de Sergey Hernández impidieron que Israel se pusiera a tres goles y un penalti, transformado en los últimos instantes por Aleix Gómez dio la ventaja de cinco (32-27) con la que España afrontará el partido de vuelta de este 'play off'.

El duelo se jugará en el mismo pabellón, la Casa del Handboll Argentino de Buenos Aires, pero si España ejercía de local en la ida, ahora lo hará de visitante. No cambia nada eso, ya que el público, en su mayoría, es neutral y los pocos aficionados 'partidistas' que se pudieron ver el jueves en la grada llevaban la camiseta de España.

Si Sergey Hernández fue el héroe atrás, Ian Tarrafeta y Marcos Fis lo fueron en ataque y permitieron afrontar el segundo duelo con esa ventaja. "Ha sido una pena no haber cogido un gol más de ventaja y todo queda abierto para el siguiente partido. Sabemos que estos cinco goles no son muchos, pero certifica que durante algunos minutos el equipo ha jugado bien. Lo que tenemos que intentar es que eso pueda perdurar más en el tiempo", analizaba ante los medios federativos el seleccionador español, Jordi Ribera.

El técnico catalán asumía que el partido había sido como se esperaba, pese a que España pareciera verse sorprendida de inicio. "Sabíamos que Israel juega los sesenta minutos con una muy buena intensidad y con diferentes recursos, con dos pivotes, con siete contra seis... Sabíamos que nos iba a generar problemas", indicaba.

Ribera supo atajar y superar esos problemas, pero se encontró con una `pájara' final que no esperaba. "Llegó un momento que nos pusimos con ocho goles de ventaja y parecía que iba a ser fácil. Ahí hemos bajado un poquito los brazos, hemos tenido algunas pérdidas de balón en momentos determinados en los que podíamos haber cogido algún gol de ventaja. Con eso no quiero quitarle mérito al rival, que ha hecho un gran partido y ha aumentado la agresividad en la segunda parte. Eso lo hemos notado y hemos jugado con menos fluidez, reconocía el seleccionador de España.

Para este segundo partido, ambos equipos ya saben lo que puede hacer el otro y no habrá sorpresas. Los cinco goles con los que España afronta el duelo pueden parecer suficientes viendo la superioridad de los Hispanos en varias fases del partido, pero no puede haber confianzas. El Mundial va en ello.

A qué hora es el Israel - España de balonmano

Los Hispanos se enfrentarán a Israel, en esta ventana de selecciones nacionales, por segunda vez en 48 horas en la tarde del sábado 16 de mayo. El partido está programado para las 20:30 horas en el Parque Olímpico de la Juventud, en Buenos Aires, Argentina. En un pabellón conocido como la Casa del Handball Argentino. Tras jugar de madrugada el viernes -en horario español-, al ser sábado ha podido adaptarse a un horario que también pudiera tener una buena audiencia tanto en España como en Israel.

Dónde ver por TV este Israel - España de balonmano masculino

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que el partido de los Hispanos, clasificatorio para el Mundial, y ya con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se podrá ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre esta eliminatoria clasificatoria para el Campeonato del Mundo 2027.