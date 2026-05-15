Los Hispanos se dejan el trabajo sin terminar

La selección española masculina de balonmano se deja recortar una ventaja amplia y jugará la vuelta ante Israel con cinco goles (32-27) de ventaja

La selelcción española masculina de balonmano se relajó antes de tiempo y no ha podido cerrar la eliminatoria que le enfrenta a Israel, un doble enfrentamiento que se celebra en Buenos Aires y que decidirá la selección clasificada para el Mundial de Alemania 2027.

España, que afrontaba como 'local' el partido de ida, mandaba de ocho goles a falta de nueve minutos. Sin embargo, a partir de ahí desapareció, empezó a atacar mal, precipitada y con errores graves que eran aprovechados por una Israel que lo había arriesgado todo, había vaciado portería y atacaba con siete jugadores de campo.

Los Hispanos entraron en 'shock' y vieron reducida su ventaja a cuatro goles. Sólo dos palabras prodigiosas de Sergey Hernández y el tanto final de Aleix Gómez desde los siete metros impdidieron una sangría mayor. El 32-27 con el que se llegó al final del encuentro es suficiente, pero no definitivo y obligará a hacer otro esfuerzo este sábado para estar en el próximo Mundial 2027.

Israel sorprende a los Hispanos

Los Hispanos se habían visto ya sorprendidos por Israel en el arranque del partido. Con un equipo bajo y jugadores muy móviles, habían logrado desbordar una y otra vez a la defensa española para mandar en varias ocasiones en el marcador. Sólo Tarrafeta parecía hacerles frente y eso permitió a los de Ribera llegar al ecuador de la primera mitad con el partido igualado.

A partir de ahí, con Marcos Fis ya en pista, el duelo fue otro, Hernández empezó a parar, Israel empezó a chocarse con un muro y, al descanso, los seis goles de renta (18-12) auguraban una goleada en la segunda mitad.

No fue así porque Israel salió igual que en la primera y, si bien apenas se pudo acercar, sí impidió que España se escapara. De nuevo el paso de los minutos favoreció al equipo español, que empezó a sentirse cómodo y anotar con asiduidad. Así se alcanzaron esos ocho goles que daban tranquilidad y que, incluso, vaticinaban una victoria mayor para los Hispanos.

Apagón final de los Hispanos y aviso para la vuelta

Lejos de eso, el equipo español se 'apagó', Israel se creció y llegaron esos últimos minutos en los que las dudas atenazaron a los de Jordi Ribera, que tendrá que trabajar y resolver los errores en menos de 48 horas, ya que estas dos selecciones volverán a encontrarse el sábado por la tarde.

Al menos, ahí, Israel ya tendrá que arriesgar si no quiere quedar eliminada. Y España, se supone, que habrá aprendido la lección y ahora sabrá de lo que es capaz este correoso enemigo.