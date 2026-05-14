Así serían las nuevas camisetas del Betis para la temporada del retorno a la Champions

Una primera equipación con aire retro y retorno al pantalón blanco, una segunda con tintes cofrades en dos tonalidades de verde y una tercera azul y negra con remates en verde lima serían los diseños ganadores para la 26/27

El Real Betis ha conseguido con dos jornadas de antelación certificar matemáticamente la quinta plaza de LaLiga, que le brindará el regreso 21 años después a una competición, la Champions League, de la que fue el primer participante andaluz. Una ocasión especial para vestir las mejores galas. De esta forma, la entidad trabaja codo con codo con Hummel para ofrecer a sus aficionados y profesionales unas equipaciones a la altura de la ocasión. Unos diseños ya aprobados hace meses y actualmente en periodo de fabricación que se darían a conocer este verano, pero de los que ya se han filtrado algunos detalles. Y no ha sido la página especializada 'Footy Headlines', que suele adelantar las camisetas de próximos ejercicios, sino el perfil @TinteroVB.

Primera equipación clásica y retorno del calzón blanco

Aunque se ha usado este curso alguna vez por coincidencia de colores, el pantalón de la primera equipación 25/26 es originalmente negro. Para la campaña 26/27, se luciría el habitual blanco, con una casaca verdiblanca en la que se incorporaría un toque retro (aprovechando el tirón de la vestimenta especial diseñada para la jornada 31ª del presente curso, coincidiendo con una entrega vintage compartida por la inmensa mayoría de clubes de Primera y Segunda división) y cuello de polo.

Segunda equipación con dos tonalidades de verde en clave cofrade

La segunda indumentaria de la temporada del retorno a la Champions League sería completamente verde, aunque con dos tonalidades de este color y remates dorados. Aclara el responsable de este 'leak', que ha utilizado la IA para recrear virtualmente cómo podrían ser las equipaciones a partir de los detalles filtrados, que se pretende homenajear la Semana Santa de Sevilla con una gama muy extendida, por ejemplo en las túnicas de las dos dolorosas por excelencia, la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana. Incluso, se habría ideado un lugar icónico para la presentación oficial de la equipación.

Tercera equipación 'neroazzurra'

Como de costumbre, la tercera vestimenta del Real Betis para la campaña 26/27 será la más arriesgada. Si ya en su día se han lucido diseños naranjas, muy oscuros (como este año, aunque la segunda celeste no se quedaba atrás), amarillos o morados, en el ejercicio de vuelta a la Champions League se imitaría en cierta forma la equipación del Inter de Milán, el Atalanta o el Brujas. Una camiseta con franjas (verticales, en principio) azules y negras con detalles en verde lima en cuello y mangas.