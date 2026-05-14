Iturralde González acusa a Florentino Pérez y reabre el debate más incómodo del Real Madrid

El excoelgiado Iturralde González vuelve a poner el foco en el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con unas unas declaraciones que han generado controversia: "Me metió en una habitación con mis dos asistentes, de eso hay un informe en el CTA"

El nombre de Florentino Pérez vuelve a situarse en el epicentro de la polémica en el fútbol español. Algo a lo que en esta ocasión ha colaborado el propio Florentino Pérez, después de que el pasado martes por la tarde anunciara por sorpresa una rueda de prensa multitudinaria que resultó incendiaria. Un fuego al que siguió vertiendo gasolina un día después, con una entrevista en 'prime time' con Josep Pedrerol, convirtiéndose de esta forma el presidente del Real Madrid en el foco de la noticia y sirviendo, al mismo tiempo, como cortina de humo ante todos los rumores e informaciones nocivas que sacudían al vestuario blanco en las últimas fechas.

Las declaraciones de Florentino Pérez han generado una fuerte reacción, tanto por el contenido como por el contexto en el que se han producido: un momento de máxima exposición del Real Madrid y de su máxima autoridad institucional. Sobre ello se ha referido el exárbitro Iturralde González, quien ha reactivado un debate que llevaba tiempo sobre la mesa.

Las palabras de Iturralde González que reabren un debate sensible en España sobre Florentino Pérez

En una entrevista en Cadena SER, Iturralde González relató un episodio vivido durante su etapa como árbitro. “El día que Florentino Pérez abusó y me encerró en una habitación fue una de las situaciones más tensas que he vivido. Me dijo: ‘Nunca más pitarás al Real Madrid’", rememeró el excolegiado español, quien ahora colabora con los medios de comunicación. Las declaraciones de Iturralde González llegan en un contexto de pleno debate sobre el arbitraje español y la figura de Florentino Pérez, quien no dudó durante su rueda de prensa en señalar al 'Caso Negreira'.

Sin morderse la lengua, Iturralde González explicó en antena que durante el partido que dirigió entre Real Madrid y el Deportivo de la Coruña (6-1) durante la temporada 2010-2011, fue interceptado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El mandamás madridista le instó a ir a una habitación aparte del Santiago Bernabéu, aunque el colegiado se negó a hacerlo si no estaban presentes sus asistentes: "No me ha pasado más veces, ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. A mí me importan los hechos. El que me metió en una habitación aparte fue Florentino Pérez. No me tengo que esconder. Hay un informe del CTA, porque lo puse en conocimiento. Para que vean lo que es presionar. No me voy a esconder. No hay ningún árbitro corrupto, estamos por encima".

Las palabras de Iturralde han sido interpretadas por parte del entorno mediático como una reactivación de viejas tensiones entre distintos actores del mundo del fútbol, donde el papel del Real Madrid y su presidente siempre ha estado bajo la lupa de la opinión pública y las especulaciones. El nombre de Florentino Pérez, por tanto, vuelve a aparecer asociado a uno de los debates más recurrentes del fútbol moderno.

Iturralde González y el eterno debate arbitral en España

La entrada de Iturralde González en toda la controversia sobre Florentino Pérez no ha hecho más que avivar la polémica. El exárbitro se ha convertido en los últimos años en una de las voces más reconocibles cuando se trata de analizar el sistema arbitral español, por lo que su abierta declaración no ha hecho más que engordar la 'bola de nieve'. Las opiniones de Iturralde, especialmente cuando afectan a clubes de máxima relevancia como el Real Madrid, generan de forma habitual un alto nivel de interacción y controversia en redes sociales, por lo que en esta ocasión no iba a ser menos. Especialmetne refiriéndose sobre Florentino.